China suspende importação de carne bovina produzida em frigorífico de Vilhena

A China suspendeu por tempo indeterminado as importações de carne bovina de mais uma unidade frigorífica brasileira. A planta da JBS localizada em Vilhena foi embargada pela identificação de progesterona em cargas exportadas pela unidade para o mercado chinês.
O comunicado foi enviado às autoridades brasileiras em Pequim no dia 26 de maio pela Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês). A medida tem caráter sanitário e segue o protocolo chinês para casos em que são detectadas substâncias fora dos padrões exigidos pelo país importador.
Em abril, a China já havia suspendido outras unidades brasileiras de exportação de carne após identificar a presença de uma substância não autorizada no país em um lote exportado.
Fonte:CNN
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