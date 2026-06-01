China suspende importação de carne bovina produzida em frigorífico de Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 01/06/2026 às 10h37

A China suspendeu por tempo indeterminado as importações de carne bovina de mais uma unidade frigorífica brasileira. A planta da JBS localizada em Vilhena foi embargada pela identificação de progesterona em cargas exportadas pela unidade para o mercado chinês.



O comunicado foi enviado às autoridades brasileiras em Pequim no dia 26 de maio pela Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês). A medida tem caráter sanitário e segue o protocolo chinês para casos em que são detectadas substâncias fora dos padrões exigidos pelo país importador.



Em abril, a China já havia suspendido outras unidades brasileiras de exportação de carne após identificar a presença de uma substância não autorizada no país em um lote exportado.

Fonte:CNN