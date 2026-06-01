Sine Municipal disponibiliza mais 67 vagas de emprego em PVH

Por Augusto Soares

Publicada em 01/06/2026 às 11h06

Mais 67 novas vagas para o mercado de trabalho estão sendo ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Porto Velho. As oportunidades contemplam trabalhadores de diferentes níveis de escolaridade e de qualificação profissional.

Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, levando consigo os documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. A unidade central está localizada na avenida General Osório, nº 81, Centro de Porto Velho. O telefone pra contato é (69) 98473-8546.

A unidade 2 do Sine Municipal fica na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, Bairro JK, Zona Leste da cidade e o telefone para contato é: (69) 98473-5957.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a gestão municipal tem buscado ampliar parcerias e incentivar ações que aproximem empresas e trabalhadores.

“Estamos trabalhando para transformar Porto Velho em uma cidade cada vez mais preparada para crescer, gerar empregos e oferecer oportunidades reais para a nossa população”, completou o gestor.

O diretor do Sine Municipal, Vinícius Gonzato, disse que as vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme forem sendo preenchidas pelas empresas contratantes.

“Nossa recomendação é que os candidatos procurem atendimento o quanto antes para aumentar as chances de encaminhamento ao mercado de trabalho”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a gestão municipal tem buscado ampliar parcerias e incentivar ações que aproximem empresas e trabalhadores.

“Estamos trabalhando para transformar Porto Velho em uma cidade cada vez mais preparada para crescer, gerar empregos e oferecer oportunidades reais para a nossa população. Cada vaga disponibilizada representa uma porta que se abre para quem busca recolocação profissional ou a chance do primeiro emprego. Nosso compromisso é seguir fortalecendo políticas públicas que incentivem o desenvolvimento econômico e a geração de renda no município”, destacou o prefeito.

Confira todas as vagas para esta semana:

Nível Superior

01 Engenheiro Eletricista

01 Professor (a) Educação Infantil

01 Estágio de Arquitetura

01 Estágio Administração 01 Analista Financeiro

01 Estagiário de Engenharia Elétrica

03 Estagiários - Cursando Nível Superior ou Técnico em: Agronomia, Engenharia Civil, Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas.

04 Estágio Comunicação: Jornalismo, Marketing e Design, a partir do 3º período.

Total de Vagas Nível Superior: 13 Vagas

Ensino Médio

01 Recepcionista

01 Vendedor Externo

01 Auxiliar Administrativo

04 Auxiliares de Cozinha

04 Açougueiros

05 Faxineiro

08 Vendedoras

Total de Vagas Ensino Médio: 24 Vagas

Vagas que exigem curso técnico e/ou profissionalizante

01 Técnico de Enfermagem

01 Oficial de Manutenção II

01 Mecânicos de Manutenção Especializada II e III

04 Técnico de Refrigeração

Total de Vagas: 07

Vagas sem instrução de escolaridade

01 Pedreiro

01 Salgadeiro

01 Auxiliar de Confeitaria

01 Confeiteiro

02 Empregadas Domésticas

02 Carpinteiros de Obras

02 Mecânico Geral

03 Ajudantes de Obras

04 Serviços Gerais

Total de Vagas: 17

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Necessário Laudo Atualizado

03 Repositores de Mercadorias - Ter Laudo Médico Atualizado

Total de Vagas: 03