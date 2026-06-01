Sine Municipal disponibiliza mais 67 vagas de emprego em PVH

Mais 67 novas vagas para o mercado de trabalho estão sendo ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Porto Velho. As oportunidades contemplam trabalhadores de diferentes níveis de escolaridade e de qualificação profissional.
Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, levando consigo os documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. A unidade central está localizada na avenida General Osório, nº 81, Centro de Porto Velho. O telefone pra contato é (69) 98473-8546.
A unidade 2 do Sine Municipal fica na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, Bairro JK, Zona Leste da cidade e o telefone para contato é: (69) 98473-5957.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que a gestão municipal tem buscado ampliar parcerias e incentivar ações que aproximem empresas e trabalhadores.
“Estamos trabalhando para transformar Porto Velho em uma cidade cada vez mais preparada para crescer, gerar empregos e oferecer oportunidades reais para a nossa população”, completou o gestor.
O diretor do Sine Municipal, Vinícius Gonzato, disse que as vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme forem sendo preenchidas pelas empresas contratantes.
“Nossa recomendação é que os candidatos procurem atendimento o quanto antes para aumentar as chances de encaminhamento ao mercado de trabalho”.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que a gestão municipal tem buscado ampliar parcerias e incentivar ações que aproximem empresas e trabalhadores.
“Estamos trabalhando para transformar Porto Velho em uma cidade cada vez mais preparada para crescer, gerar empregos e oferecer oportunidades reais para a nossa população. Cada vaga disponibilizada representa uma porta que se abre para quem busca recolocação profissional ou a chance do primeiro emprego. Nosso compromisso é seguir fortalecendo políticas públicas que incentivem o desenvolvimento econômico e a geração de renda no município”, destacou o prefeito.
Confira todas as vagas para esta semana:
Nível Superior
01 Engenheiro Eletricista
01 Professor (a) Educação Infantil
01 Estágio de Arquitetura
01 Estágio Administração 01 Analista Financeiro
01 Estagiário de Engenharia Elétrica
03 Estagiários - Cursando Nível Superior ou Técnico em: Agronomia, Engenharia Civil, Cartografia, Engenharia Ambiental, Topografia ou áreas correlatas.
04 Estágio Comunicação: Jornalismo, Marketing e Design, a partir do 3º período.
Total de Vagas Nível Superior: 13 Vagas
Ensino Médio
01 Recepcionista
01 Vendedor Externo
01 Auxiliar Administrativo
04 Auxiliares de Cozinha
04 Açougueiros
05 Faxineiro
08 Vendedoras
Total de Vagas Ensino Médio: 24 Vagas
Vagas que exigem curso técnico e/ou profissionalizante
01 Técnico de Enfermagem
01 Oficial de Manutenção II
01 Mecânicos de Manutenção Especializada II e III
04 Técnico de Refrigeração
Total de Vagas: 07
Vagas sem instrução de escolaridade
01 Pedreiro
01 Salgadeiro
01 Auxiliar de Confeitaria
01 Confeiteiro
02 Empregadas Domésticas
02 Carpinteiros de Obras
02 Mecânico Geral
03 Ajudantes de Obras
04 Serviços Gerais
Total de Vagas: 17
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Necessário Laudo Atualizado
03 Repositores de Mercadorias - Ter Laudo Médico Atualizado
Total de Vagas: 03
Comentários
Seja o primeiro a comentar!