Deputado Luizinho Goebel presta homenagem aos profissionais da comunicação de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 09h54

Neste dia 1º de junho, Dia Nacional da Imprensa, o deputado estadual Luizinho Goebel presta sua homenagem e reconhecimento a todos os profissionais que dedicam suas vidas à missão de informar, comunicar e fortalecer a democracia por meio do jornalismo e da liberdade de expressão.

Para o parlamentar, a imprensa exerce um papel fundamental na sociedade, sendo responsável por levar informação de qualidade à população, promover a transparência dos atos públicos e contribuir para o desenvolvimento social, econômico e político das comunidades.

"Neste Dia Nacional da Imprensa, quero expressar minha profunda gratidão a todos os profissionais da comunicação que trabalham diariamente para manter a população informada. Jornalistas, radialistas, apresentadores, fotógrafos, cinegrafistas, editores, profissionais de sites, jornais impressos, portais de notícias e todos aqueles que fazem parte da imprensa merecem nosso respeito e reconhecimento pelo importante serviço prestado à sociedade", destacou Luizinho Goebel.

O deputado fez uma homenagem especial aos profissionais da imprensa de Rondônia, que atuam em todas as regiões do estado levando notícias, acompanhando os acontecimentos locais e dando voz às demandas da população.

Segundo Luizinho Goebel, o trabalho realizado pelos veículos de comunicação rondonienses tem sido essencial para divulgar as conquistas dos municípios, fiscalizar ações públicas, incentivar o debate democrático e valorizar as histórias que fazem parte do desenvolvimento do estado.

"Quero deixar uma homenagem especial a todos os profissionais da imprensa de Rondônia. São homens e mulheres que enfrentam desafios diariamente para levar informação com responsabilidade, ética e compromisso com a verdade. O trabalho realizado por vocês contribui diretamente para o fortalecimento da cidadania e para a construção de uma sociedade cada vez mais consciente e participativa", afirmou.

Ao encerrar a mensagem, o parlamentar reforçou seu respeito à liberdade de imprensa e ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da comunicação.

"Parabenizo toda a imprensa brasileira e, de forma muito especial, a imprensa de Rondônia. Que continuem exercendo esse papel tão importante com coragem, responsabilidade e dedicação. Recebam minha admiração e meus sinceros agradecimentos por tudo o que fazem em favor da informação e da nossa sociedade."

Feliz Dia Nacional da Imprensa! Uma justa homenagem a todos que fazem da informação um instrumento de cidadania, desenvolvimento e democracia.