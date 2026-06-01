Diretório do MDB no interior protesta contra escolha de Abib; Sobrinho chora ao relembrar injustiças; e feminicídio assusta Rondônia

Por Sérgio Pires

Publicada em 01/06/2026 às 09h40

DUAS ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS SERÃO PERSEGUIDAS PELOS AMERICANOS. E NADA CONTRA AS OUTRAS 88 QUE AGEM NO PAÍS?

Quatro em cada dez brasileiros entrevistados, dizem conviver com facções criminosas na vizinhança. São cerca de 70 milhões de pessoas nessa situação, de acordo com pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O rondoniense, obviamente, está neste pacote.

Por aqui, também vivemos sob o tacão do Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, as duas maiores facções criminosas do Brasil, agora tornadas organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Mas não são sob estas. Temos, no nosso Estado, outros grupos que vivem do crime e da violência, como o Amigos dos Amigos; Família do Norte e Primeiro Comando do Panda.

Pelos números oficiais, algo em torno de 70 milhões de brasileiros ou vivem em regiões dominadas por traficantes e por facções ou nas imediações, embora correndo os mesmos perigos. Elas existem desde o início dos anos 70, quando membros de partidos de esquerda presos no regime militar, ensinaram táticas de ataques e de guerrilha aos criminosos comuns, todos nos mesmos presídios.

O Primeiro Comando da Capital tem hoje, no Brasil, nada menos do que 40 mil membros diretos e muito mais que isso no seu entorno. Já o Comando Vermelho, que há pouco tinha apenas 6.500 componentes, hoje há informações que no seu entorno estão até 300 mil bandidos.

O CV, aliás, vai completar 47 anos de existência. Foi fundado em 1979, por notórios criminosos da época: William da Silva Lima, o Professor; José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha e Rogério Lengruber.

A decisão do governo Trump de tornar as duas maiores facções como terroristas, é uma fragorosa derrota para o atual governo brasileiro, que defendia, com unhas e dentes, que isso não se tornasse realidade. O presidente Lula, tardiamente, mas com o intuito de impedir a decisão americana, lançou um grande pacote contra o crime organizado, mas que, ao menos até agora, não teve resultados práticos.

A pergunta que fica é: vai adiantar esta medida apenas contra as duas maiores, mais terríveis e mais terroristas organizações criminosas que atuam no Brasil? E as outras 88 que existem, a maioria delas no Nordeste?

Só esperando para ver o que, na vida real, vai representar estes decisão americana, além de ser utilizada como mote de campanha eleitoral!

MDB OFICIALIZA CANDIDATURA DE PEDRO ABIB, MAS DIRETÓRIO DO INTERIOR PROTESTA CONTRA DECISÃO

O convite é assinado por Confúcio Moura, o presidente regional do MDB. Na foto, um Pedro Abib de sorriso largo, segurando uma cuia de chimarrão, famosa entre os gaúchos. O convite é para o lançamento oficial da candidatura do professor e mestre da Faculdade Católica de Rondônia, o nome escolhido pelo partido para concorrer ao Governo, na eleição de outubro.

Tudo pareceria perfeito, não fosse um manifesto assinado por Antonio Ribeiro Brito, um antigo membro do partido, falando em nome do MDB de Cacoal. No protesto, Ribeiro Brito afirma que “não posso me calar diante de articulações que tentam limitar o partido a discurso de nicho, sejam eles ideológicos, acadêmicos ou de segmentos isolados”.

Ele exige que as bases do interior sejam ouvidas, “porque o MDB de Rondônia precisa de um nome com viabilidade real, capaz de unir as bancadas e dialogar com todas as regiões”, escreve.

O encontro político está agendado para esta segunda-feira, dia 1º de Junho, a partir das 19 horas, na sede do MDB em Porto Velho, na rua Elias Gorayeb, 3298, no bairro Liberdade. Não só as lideranças emedebistas de todo o Estado estão sendo convidados, como todos os que quiserem prestigiar o evento.

Ainda não se sabe se o diretório de Cacoal ou algum outro, aliado a ele, possam indicar algum outro candidato, para “bater chapa”. O que fica clara é que tanto a liderança de Confúcio Moura quanto o nome que ele indicou, estão sendo contestadas.

O partido espera a presença de antigas e novas lideranças, para tentar solidez ao lançamento de um nome que está entre os cara novas da nossa política e que quer a cadeira de Marcos Rocha. Mas a candidatura já entra com divisão interna.

Segunda à noite se saberá, com certeza, quais os rumos que o MDB rondoniense vai tomar.

A 50 DIAS DO INÍCIO DAS CONVENÇÕES, FORTES MUDANÇAS PODEM SURGIR NO ATUAL QUADRO NA SUCESSÃO ESTADUAL

Como andam as principais candidaturas ao Governo? Todos estão andando, conversando, falando em programas de governo, mas, claro, ainda não pedindo votos. Pululam também pesquisas internas. Praticamente todos os principais pretendentes as estão fazendo, apenas para terem uma ideia de como está a situação de cada um hoje.

Os resultados não podem ser divulgados, é claro. Mas tem servido como norte aos partidos e federações. O que se pode dizer, sem entrar em detalhes, é que há candidatos soltando fogos de alegria e outros extremamente preocupados com os números que têm obtido.

Nesta semana, o principal foco de Fúria, Rogério e Hildon foi a Rondônia Rural Show. Todos percorreram praticamente todos os principais estandes e testaram a popularidade. Não se encontraram pelos corredores, mas trocaram farpas nas entrevistas concedidas. Marcos Rogério falou muito pouco sobre os adversários, mas Hildon Chaves e Adailton Fúria sim, deram alguns recados um pouco mais duros um contra o outro. Hildon por exemplo ironizou o fato de que Adailton Fúria tem evitado falar que tem o apoio do governo Marcos Rocha.

Nas próximas semanas, é bom que a gente se previna, porque certamente vão aparecer grandes surpresas, algumas já conhecidas e outras que vão fazer o rondoniense ficar de queixo caído.

Ou seja, faltando apenas cerca de 50 dias do início das convenções partidárias, para uma campanha curta de cerca de 63 dias, muita água ainda vai rolar embaixo desta ponte. Muita coisa que parece certa e definida, pode ainda mudar radicalmente.

Esperemos, pois!

AS “50 PROPRIEDADES DE ROBERTO SOBRINHO” ERAM APENAS ASSINATURAS DELE PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA!

O caso Roberto Sobrinho ainda merece e merecerá novos capítulos. Depois de 13 anos, o ex-prefeito foi absolvido em todos os processos e, finalmente, pode respirar mais aliviado, embora o pesado ar da injustiça nunca será esquecido. Nesta sexta, ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros Everton Leoni, Erik Araújo, Beni Andrade, Cícero Moura e Sérgio Pires. Sobrinho detalhou algumas acusações absurdas de quem foi vítima e tudo o que sofreram ele e sua família, nestes anos todos.

Entre as acusações, uma delas é inacreditável. Ele foi apontado como dono de 50 imóveis. No pacote, havia farmácias, padarias e outros que ele nunca vira na vida. Quando a verdade foi reposta, ficou claro que as 50 assinaturas em imóveis fazia parte de outras milhares, que ele colocou em documentos para regularização fundiária em Porto Velho.

Em outro caso, foi acusado de corrupção porque foi encontrado no computador de um secretário uma “vaquinha”, com o apelido de uma menina. Foi um escândalo, pelas denúncias. A verdade: o secretário estava fazendo uma vaquinha entre amigos e universitários para a formatura da própria filha. Não é ridículo?

Não bastou envolver o ex-Prefeito. As acusações chegaram até a esposa dele, a então primeira dama, Luciane Peixoto. Ela foi acusada de ter uma empresa que vendia eventos natalinos à Prefeitura. A verdade: ela jamais teve qualquer empresa e apenas fazia um tour de entrevistas na mídia para pedir o envolvimento da comunidade nas festas de Natal, promovidas pela Prefeitura.

São apenas alguns dos absurdos. Durante a entrevista, várias vezes o ex-prefeito se emocionou e chorou, ao relatar tudo o que foi destruído na sua vida. Ele vai voltar à política? Por enquanto, a resposta é não!

RONDÔNIA RURAL SHOW ENCERRA COM ÚLTIMOS DIAS DE GRANDE PÚBLICO E BOAS VENDAS

O sábado marcou o encerramento da edição deste ano da Rondônia Rural Show, uma feira agropecuária exemplar. Sem shows, sem rodeios, sem espetáculos, sem festas noite adentro, ela mesmo assim consegue atrair milhares e milhares de pessoas, todas querendo ver de perto o resumo da grandeza do nosso agronegócio.

Na noite da sexta-feira, o governador Marcos Rocha e a primeira dama, Luana Rocha, gravaram um vídeo comemorando a feira, convidando a população para o último dia e, ao mesmo tempo, anunciando que nos últimos dias da RR Show, o volume de negócios foi superlativo.

Até a noite do sábado, não haviam sido anunciados ainda os resultados finais nem de público e nem do total de negócios fechados. Neste ano, mesmo com os juros altos e algum temor do mercado, o que se previa é que dificilmente seriam superados os 5 bilhões e 100 milhões faturados no ano passado.

Na sexta-feira, entre os dias úteis, se registrou o maior volume de público desta edição. Corredores lotados e estandes com muita gente garantiam que, mesmo com todas as dificuldades da economia brasileira, na RR Show os negócios foram bastante positivos.

Foi um trabalho imenso, comandado pelo governador Marcos Rocha e por seu secretário e parceiro Luiz Paulo, titular da Secretaria de Agricultura. Grandes equipes foram mobilizada para que a última edição da feira no atual Governo fosse grandiosa e bem sucedida.

Nesta segunda-feira, certamente teremos os números oficiais, resumindo a 13ª edição da RR Show. A próxima, em 2027, já será promovida pelo novo governo.

CAIADO CONTESTA LULA E DIZ QUE, SE FOR PRESIDENTE, VAI ACABAR COM AS FACÇÕES

O presidente Lula disse, num discurso desta sexta-feira, estar triste porque “nossos criminosos foram considerados terroristas pelos Estados Unidos”. E não foi um ato falho, como várias vezes tem acontecido nos últimos tempos. “Nossos criminosos” deixou muito claro a posição do atual governo em relação à bandidagem.

Houve várias reações, é claro. Mas sem dúvida a melhor delas veio do candidato à Presidência, Ronaldo Caiado. Num vídeo postado nas redes sociais, Caiado disse que “seus amigos de estimação, Lula, do PCC e do Comando Vermelho, eles sim são faccionados e são terroristas”!

Segundo o vídeo de Caiado, “estes criminosos mataram muita gente no Brasil e hoje muitas mães choram a morte dos seus filho”. Afirma ainda que a proteção ao crime, “você, Lula, deformou milhares de jovens, que tiveram como referência na vida não o estudo ou o trabalho, mas sim a criminalidade”!

Caiado garantiu que, se estivesse no comando do país, tudo seria diferente, como ele anuncia que pretende fazer caso se eleja. Num recado ao Presidente, Caiado avisa: “daí você vai chorar mais, porque vou botar todos na cadeia!”

Garantiu que, caso seja Presidente, as facções vão acabar. “Ou eles mudam de profissão ou todos vão ser trancafiados em penitenciárias de segurança máxima”, prometeu. E concluiu: “vamos devolver o Brasil aos brasileiros de bem”!

Para quem quiser assistir ao vídeo na íntegra, basta acessar o link https://www.instagram.com/reels/DY8OhNJN_Sf/.

FEMINICÍDIO AINDA ASSUSTA RONDÔNIA, MAS ASSASSINATOS DE MULHERES CAÍRAM 17 POR CENTO NA ÚLTIMA DÉCADA

Ainda estamos distantes do ideal, mas números oficiais do Atlas da Violência do Brasil, neste ano, apontam que houve uma redução nos crimes de feminicídio em Rondônia. Nos últimos dez anos, embora ainda sejamos o Estado campeão em assassinatos de mulheres, o percentual caiu em 17,4 por cento.

Somente entre 2023 e 2024, a redução foi de 9,5. Entre mulheres negras, a queda foi ainda mais expressiva: 20,9 por cento em apenas um ano. Outro índice importante, foi a redução no número total de homicídios entre 2023 e 2024. A queda, no geral, foi de 9,5 por cento.

O relatório também evidencia uma tendência histórica de redução da violência letal em Rondônia. No comparativo entre 2014 e 2024, a taxa de homicídios caiu 13,9 por cento. Já a taxa de homicídios estimados, que inclui os chamados "homicídios ocultos", reduziu 12,6 por cento no período, representando a preservação direta de vidas no estado.

O relatório também evidencia uma tendência histórica de redução da violência letal em Rondônia. No comparativo entre 2014 e 2024, a taxa de homicídios caiu 13,9 por cento. Já a taxa de homicídios estimados, que inclui os chamados "homicídios ocultos", reduziu 12,6 por cento no período, representando a preservação direta de vidas no estado.

O governador Marcos Rocha comemora e diz que os resultados refletem os investimentos contínuos realizados pela gestão estadual na área da segurança pública. "O trabalho integrado das forças de segurança, aliado aos investimentos em tecnologia, inteligência e valorização dos profissionais, tem contribuído diretamente para a redução da criminalidade em Rondônia”.

JÁ VAI TARDE! PACHECO VAI PARA A LIXEIRA DA HISTÓRIA POR SUA COVARDIA NO COMANDO DO BICENTENÁRIO SENADO FEDERAL

Infelizmente, ele nasceu em Rondônia, mas, ainda muito criança, mudou-se para Minas Gerais. Passou pela vida pública sem nada de importante ter realizado. Foi, contudo, um dos primeiros responsáveis por colocar o Senado Federal sob a pecha da covardia, silente e lavando as mãos, enquanto o STF começava a governar o país.

Rodrigo Pacheco, para felicidade de grande parte da Nação, avisa que está abandonando a vida pública. Não o faz por bondade ou por arrependimento. Pelo contrário. Se diz realizado. Mas se sabe que ele tentou ser candidato ao Governo de Minas, mas as intenções de voto que recebeu, nas pesquisas, deixou muito claro a chance zero.

Pacheco é aliado a outro igual a ele, Davi Alcolumbre, que também deslustra a história bicentenária do Senado Federal, que neste 6 de maio completou seus 200 anos e que, nesta última década, certamente viveu os momentos mais deprimentes da sua existência

Sem chance na política e nem no sonho (Deus nos livre!) de ser ministro da Suprema Corte, mesmo com tudo o que fez Alcolumbre contra o próprio Senado, para conseguir a indicação dele, o incompetente Pacheco anunciou que está deixando a vida pública.

Os heróis e valentes ficam para a História. Os covardes se perdem na lixeira dela. Pacheco, grande aliado do Planalto, esperou até a última hora ser chamado pelo presidente Lula, para ter o apoio do Planalto à sua candidatura em Minas. Não teve, porque a covardia é um defeito que até pretensos aliados sabem que é perigosa.

Já vai tarde, este Pacheco que de nada serviu à democracia e ao seu país! E que, de preferência não diga por aí que nasceu em Rondônia, terra de gente corajosa e desbravadora.

CRISPIN RELATA MULTA DE 22 MILHÕES A UM PRODUTOR, EXIGINDO SEGURANÇA JURÍDICA E ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO

Não há, neste momento, problema maior para os produtores rurais de Rondônia do que a insegurança jurídica. Por isso, o tema mereceu forte pronunciamento do deputado estadual Ismael Crispin, durante sessão especial da Assembleia Legislativa, na 13ª Rondônia Rural Show.

Crispin fez um discurso forte, relatando algumas situações extremamente difíceis vividas por gente que vive da terra e cobrou a atualização urgente do Zoneamento Sócio-Econômico e Ambiental do Estado.

“É triste chegar numa feira como esta e ouvir de um produtor rural que ele foi multado em 22 milhões de reais. Estamos falando de pessoas que produzem, geram empregos, movimentam a economia e que, muitas vezes, não sabem sequer as regras que são aplicadas sobre suas propriedades.

Para Crispin, a falta de atualização do zoneamento “tem alimentado um cenário de incertezas para milhares de famílias, que vivem no campo, as impedindo de fazer investimentos e comprometendo o desenvolvimento do Estado”.

Como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o parlamentar lembrou que o tema foi amplamente debatido com a sociedade, ao longo de todo o ano passado. Foram realizadas audiências públicas em várias regiões, ouvindo produtores, entidades e lideranças sobre o impacto da atual legislação.

Crispin quer que Rondônia defina claramente as regras para quem produz. E concluiu: “o produtor rural não quer privilégios. Queremos para ele apenas segurança de que ele possa trabalhar e continuar gerando desenvolvimento para nosso Estado”.

PERGUNTINHA

Qual sua opinião sobre o novo Índice de Desenvolvimento (IDH) em que o Brasil está na 84ª posição entre 193 países, agora substituído por outro, criado pelo governo Lula, chamado IDHM, o M de Municípios, em que saltamos para índices de países desenvolvidos, embora estejamos com uma qualidade de vida cada vez pior?