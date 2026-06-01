Homem é atraído por mulher e atacado a golpes de foice

Por Newsrondonia.com

Publicada em 01/06/2026 às 09h45

Vítima relata que foi atraída para uma armadilha por uma mulher e surpreendida por um suspeito armado com uma foice em uma residência.

Um homem de 34 anos foi alvo de uma suposta tentativa de homicídio durante a madrugada desta segunda-feira (1º), em Porto Velho. A vítima foi localizada por policiais militares no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, onde buscava atendimento médico após o episódio.

Segundo informações fornecidas pela vítima aos agentes, o homem teria sido atraído até uma residência por uma mulher. Ao chegar ao local, cujo endereço não foi especificado, ele foi surpreendido por um indivíduo identificado como Jeferson, que estaria escondido atrás de uma porta portando uma foice. Conforme o relato, o suspeito tentou desferir diversos golpes contra a vítima, que conseguiu fugir correndo do local antes de ser atingido.

A vítima afirmou aos policiais que ambos os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa. A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável por investigar as circunstâncias da denúncia e realizar a identificação dos envolvidos.