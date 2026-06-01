Jovem é perseguida e executada a tiros na frente de casa em Ouro Preto do Oeste

Por rondoniatual.com

Publicada em 01/06/2026 às 08h50

Uma jovem identificada como Lohaine Pereira da Silva foi assassinada a tiros na noite deste domingo (31), em Ouro Preto do Oeste. O crime ocorreu nas proximidades da residência da vítima e mobilizou equipes da Polícia Militar, SAMU e Polícia Civil.

De acordo com informações apuradas, um homem se aproximou da jovem portando uma arma de fogo e efetuou os primeiros disparos. Mesmo ferida, Lohaine tentou escapar correndo em direção à sua residência.

Ao chegar em frente ao imóvel, a vítima tentou abrir o portão para se proteger, mas foi alcançada pelo atirador, que efetuou novos disparos. Gravemente ferida, ela caiu na entrada da casa.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. Lohaine foi encaminhada com vida ao Hospital Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Durante os trabalhos de preservação da cena do crime, os policiais constataram que um dos tiros atravessou o portão da residência e atingiu a porta da casa, colocando em risco outras pessoas que estavam no imóvel.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.