Lanchas rápidas de ataque do Irã circulam pelo Estreito de Ormuz após proibição de Trump

Por G1

Publicada em 01/06/2026 às 09h34

Peça-chave da Marinha do Irã, lanchas rápidas de ataque foram vistas navegando pelo Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (1º), segundo a imprensa iraniana, que divulgou imagens das embarcações.

O uso das lanchas, normalmente equipadas com metralhadoras e capazes de cercar e alvejar grandes navios, é um dos principais pontos de atrito entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Ormuz. Em abril, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as lanchas de ataque estavam proibidas de circular no estreito e ordenou que sua Marinha abatasse as embarcações.

Apesar disso, as lanchas, que pertencem à Guarda Revolucionária iraniana, fizeram operações de patrulha pelo estreito nesta segunda, de acordo com a rede de TV estatal iraniana Press TV.

A Press TV divulgou um vídeo que mostra diversas lanchas de ataque nas águas do estreito (veja acima). Segundo a rede iraniana, as embarcações estão "monitorando e orientando o tráfego marítimo", mas também têm autorização para interceptar navios.

Cessar-fogo

A circulação das lanchas ocorre também no meio do cessar-fogo que está em vigor entre Estados Unidos e Irã enquanto os dois países tentam chegar a um acordo para o fim definitivo da guerra que travam no Oriente Médio.

Apesar da trégua, os dois países vêm trocando ataques nos últimos dias.