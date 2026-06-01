Hildon Chaves e Cirone Deiró mobilizam lideranças durante agenda em Mirante da Serra

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 09h41

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), e o deputado estadual Cirone Deiró, de Cacoal, pré-candidato a vice na chapa, participaram nesta terça-feira (26) de uma agenda intensa em Mirante da Serra. Pela manhã, em entrevista à rádio local, os pré-candidatos responderam perguntas dos ouvintes e abordaram diversas questões que envolvem os moradores. Mais tarde, Hildon e Cirone tiveram uma reunião pública com as principais lideranças do município, que manifestaram seu apoio à pré-candidatura.

As presenças do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e do deputado estadual Cirone Deiró, movimentaram a comunidade local. “Sabemos do trabalho extraordinário realizado pelo prefeito Hildon Chaves em nossa capital e temos certeza de que ele é o homem certo para governar o nosso Estado”, declarou o vice-prefeito de Mirante da Serra, Elinho do Areal. “Da mesma forma, o deputado Cirone tem sido nosso grande apoiador, trazendo importantes recursos e caminhando sempre junto com a nossa população”, destacou Elinho.

O presidente da Câmara Municipal, vereador “Neném do Bode”, também manifestou seu apoio público às pré-candidaturas de Hildon e Cirone, assim como ocorreu com praticamente todos os vereadores e as principais lideranças organizadas do município. “Quem ganhou a eleição de Porto Velho não foi o dr. Hildon. Quem ganhou foi a população da capital, durante os oito anos em que ele esteve como prefeito. Sem dúvida, foi a melhor administração em mais de 100 anos de história”, declarou Neném.

O ex-prefeito Evaldo Duarte, pré-candidato a deputado estadual, afirmou que “o deputado Cirone foi aquele que realmente abraçou Mirante da Serra, enquanto que o dr. Hildon teve um grande papel não somente como prefeito da capital, mas também na presidência da AROM (Associação Rondoniense dos Municípios), na gestão da qual também fiz parte, então conheço sua competência como gestor, e ele será um grande governador para o Estado de Rondônia”, disse Evaldo. “Cirone e Hildon são os nomes certos para o Governo do Estado, pois são preocupados com os produtores e terão todo apoio de Mirante da Serra”, afirmou o vereador “Jorjão da 60”, liderança forte entre os agricultores e pecuaristas do município.

NOVE MANDATOS

A jovem vereadora Brenda Emerick de Paiva enfatizou a importância do deputado Cirone para o município. “É um amigo fiel de Mirante da Serra, sempre trazendo recursos, máquinas, emendas parlamentares. O Cirone não vem apenas na época da eleição, ele está aqui em todo o seu mandato, pra ele não tem tempo ruim e por isso nós apoiamos a pré-candidatura dele e do dr. Hildon ao Governo do Estado”, reafirmou.

Em seu primeiro mandato na Câmara, Brenda é filha e neta de duas importantes lideranças políticas do município. Seu pai é o ex-vereador Hilton Emerick de Paiva, o popular “Cagado”. “Nosso município tem graves carências em diversas áreas como a saúde e a educação, necessitamos de um grande gestor como o dr. Hildon e de grande parceiro como o deputado Cirone no Governo do Estado”, declarou “Cagado”, que esteve por quatro mandatos na Câmara Municipal.

Outra antiga liderança ainda mais antiga é a dona Luiza Emerick de Paiva, avó de Brenda. “Dona Luiza também foi vereadora por quatro mandatos, ela veio aqui para nos prestigiar e sem dúvida é uma família que merece todo nosso respeito e admiração”, declarou o deputado Cirone, que destacou o trabalho exercido nos nove mandatos da família em Mirante da Serra.

O advogado Célio Lopes, pré-candidato a deputado federal e que disputou a última eleição da Prefeitura de Porto Velho, destacou que “o dr. Hildon tem o perfil de um gestor dinâmico, equilibrado, rápido e interessado em solucionar os problemas da população”. Célio afirmou que “é preciso experiência, capacidade, honestidade e competência para administrar um estado do tamanho de Rondônia, e isso o dr. Hildon e o deputado Cirone têm absoluta capacidade para desempenhar”, concluiu.