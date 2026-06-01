EUA atacam alvos no sul do Irã e ampliam tensão durante cessar-fogo

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 01/06/2026 às 09h39

Os Estados Unidos anunciaram que realizaram ataques durante o fim de semana contra alvos no sul do Irã, mirando sistemas de radar e centros de controle de drones, apesar do cessar-fogo em vigor entre os dois países.

Segundo o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom), os ataques ocorreram entre sábado e domingo e tiveram como alvo a cidade de Goruk e a ilha de Qeshm, próxima ao Estreito de Ormuz.

Em publicação na rede social X, o Centcom afirmou que as operações foram realizadas em resposta a ações consideradas agressivas por parte do Irã, incluindo a derrubada de um drone norte-americano MQ-1 que estaria operando em águas internacionais.

“As aeronaves dos Estados Unidos responderam rapidamente, destruindo sistemas de defesa aérea iranianos, uma estação de controle em solo e dois drones de ataque de uso único que representavam uma ameaça às embarcações que transitavam pela região”, informou o comando militar.

Ainda segundo o Centcom, nenhum militar norte-americano ficou ferido durante a operação. O órgão acrescentou que continuará protegendo os interesses e ativos dos Estados Unidos diante do que classificou como agressões injustificadas por parte do Irã durante o atual cessar-fogo.

Em comunicado divulgado pela agência estatal iraniana IRNA, a Guarda Revolucionária afirmou que as forças norte-americanas atingiram uma torre de telecomunicações localizada em uma ilha de Sirik, na província de Hormozgan.

A corporação informou ainda que respondeu ao ataque contra uma base utilizada pelos militares dos Estados Unidos para realizar a ofensiva. O comunicado não especifica a localização da instalação militar, mas afirma que os alvos foram destruídos.

A Guarda Revolucionária também advertiu que, caso novos ataques ocorram, a resposta será mais severa e responsabilizou os Estados Unidos por uma eventual escalada do conflito.

Também neste domingo, o Kuwait informou, por meio da rede social X, que seus sistemas de defesa aérea foram acionados durante a madrugada para interceptar drones e mísseis.

O Estado-Maior das Forças Armadas do país declarou que os sistemas de defesa estavam respondendo a “ataques inimigos”, sem informar qual região do território foi afetada.

As autoridades militares acrescentaram que os sons de explosões ouvidos pela população eram resultado das interceptações realizadas pelas forças de defesa e orientaram os moradores a seguirem as recomendações de segurança emitidas pelos órgãos competentes.