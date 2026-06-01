Rolim de Moura perde Seu Tião Serraia; prefeito Aldo Júlio decreta luto oficial em homenagem ao pioneiro e ex-prefeito

Por ROLNEWS

Publicada em 01/06/2026 às 08h57

Natural de Resplendor, Minas Gerais, nascido em 31 de agosto de 1953, Seu Tião Serraia foi um dos pioneiros de Rolim de Moura e ajudou a construir a história do município.

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Sebastião Dias Ferraz, carinhosamente conhecido como Seu Tião Serraia, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 1º de junho de 2026, aos 72 anos de idade, vítima de câncer.

Natural de Resplendor, Minas Gerais, nascido em 31 de agosto de 1953, Seu Tião Serraia foi um dos pioneiros de Rolim de Moura e ajudou a construir a história do município desde os seus primeiros anos. Agricultor, líder comunitário e homem público, dedicou grande parte de sua vida ao desenvolvimento da cidade e ao bem-estar da população.

Sua trajetória política foi marcada pelo compromisso com o serviço público. Exerceu os cargos de vereador, vice-prefeito e prefeito de Rolim de Moura, contribuindo de forma significativa para o crescimento e fortalecimento do município. Seu legado permanecerá vivo na memória dos rolimourenses e na história da cidade que ajudou a construir.

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à sua contribuição para o desenvolvimento de Rolim de Moura, o prefeito Aldo Júlio decretou Luto Oficial, como forma de homenagear a memória de um dos mais importantes pioneiros e líderes políticos da história local.

Neste momento de dor e despedida, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade rolimourense, expressando os mais sinceros sentimentos e rogando a Deus que conceda conforto e força a todos.

O velório será realizado na Igreja Presbiteriana do Brasil, localizada em frente ao Posto Miriam 2, onde familiares, amigos e a população poderão prestar suas últimas homenagens.

Rolim de Moura, 1º de junho de 2026.

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura