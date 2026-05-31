Mulher é ferida com faca ao tentar impedir ataque do irmão durante confusão

Por pvhnoticias.com

Publicada em 31/05/2026 às 10h30

Uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser agredida pelo próprio irmão durante uma confusão registrada na madrugada deste domingo (31), no bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho. O suspeito, de 34 anos, acabou preso pela Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada pelo CIOP para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com familiares que relataram que o homem havia agredido a irmã e também a própria mãe durante um surto de agressividade.

A vítima informou aos policiais que o irmão estava ingerindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão com uma mulher que se encontrava em frente à residência. Temendo que a situação terminasse em algo mais grave, ela tentou impedir que o suspeito saísse do imóvel para confrontar a mulher.

No entanto, segundo o relato, o homem ficou ainda mais exaltado e passou a agredi-la com socos no rosto. Durante a violência, a vítima também sofreu um ferimento no braço esquerdo provocado por uma faca que estava em posse do agressor.

Antes da chegada da polícia, a mulher havia procurado atendimento médico na UPA Leste, onde recebeu cuidados e teve as lesões registradas.

Uma testemunha confirmou as agressões e relatou ainda que a mãe do suspeito também foi atingida, sofrendo uma lesão no nariz que provocou intenso sangramento.

Durante o atendimento da ocorrência, a mãe do agressor entregou aos policiais a faca supostamente utilizada no crime. O objeto apresentava vestígios aparentes de sangue e foi apreendido para perícia.

Diante das evidências e dos relatos colhidos no local, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes juntamente com as vítimas e a arma branca apreendida.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob investigação das autoridades competentes.