Ieda Chaves exalta o protagonismo de Rondônia e destina R$ 8 milhões ao setor produtivo

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) prestigiou nesta semana, a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), em Ji-Paraná. Durante o evento, realizado pelo Governo de Rondônia e coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a parlamentar conversou com produtores rurais e conheceu de perto iniciativas de desenvolvimento rural e estímulo ao agronegócio em diversos estandes.

Com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, a edição de 2026 da RRSI vai além da exposição de máquinas modernas e genética de ponta. “A feira projeta para o Brasil e para o mundo a força de um estado que aprendeu a produzir com excelência, respeito e responsabilidade. Ao caminhar por essas vitrines tecnológicas, vejo o resultado de uma atuação forte da Seagri e, principalmente, a força da nossa gente”, observou a parlamentar.

Durante a visita aos estandes e no bate-papo direto com os expositores e participantes, destacou que o compromisso central com o setor é assegurar dignidade ao homem do campo. “Queremos garantir que ele permaneça na terra produzindo com qualidade e agregando valor ao fruto do seu suor”, afirmou, lembrando que, no ano passado, o evento movimentou mais de R$ 5,1 bilhões.

Investimentos na agricultura

Ao longo do mandato, a deputada destinou mais de R$ 8 milhões em investimentos diretos para apoiar o setor produtivo. “São recursos que chegaram a aproximadamente 15 municípios rondonienses, fortalecendo associações e equipando a agricultura familiar. Rondônia não é mais uma promessa; somos o protagonismo do agora”, registrou a deputada.

Ieda Chaves concluiu reconhecendo o papel social do campo: “Daqui, alimentamos nossas famílias, abastecemos o país e exportamos qualidade para o mundo, sem nunca perder a nossa essência e o amor pela nossa terra”.

Programação

A RRSI encerra neste sábado (30). Durante todo o dia, estão previstas exposições de artesanato indígena do povo Karo Arara, além da venda de chocolates e derivados; dinâmicas práticas e eventos de conexão, no Espaço Inovação; e rodadas de negócios institucionais e empresariais. Além disso, haverá palestras com os temas “Incentivos Fiscais e Tributários” e “Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e Turismo”, no palco principal.

Já no espaço da Escola do Legislativo de Rondônia (Elero), ocorrerão as palestras “Aposentadoria Rural na Prática: a visão de acesso aos direitos previdenciários no campo” e “O Agro Move Montanhas, e o Conhecimento Transforma o Futuro”, com início previsto para às 14h e 14h30, respectivamente.

Serviço

Para mais detalhes, acesse https://rondoniaruralshow.ro. gov.br/agenda.