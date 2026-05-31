O TEMPO E A TEMPERATURA: domingo (31) com chuvas em grande parte do Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 31/05/2026 às 09h30

Domingo (31) com tempo quente, úmido e com pancadas de chuva frequentes na Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (INMET). Amazonas, Roraima, Pará e Amapá seguem em alerta para chuvas intensas, temporais isolados, rajadas de vento e descargas elétricas.

No Acre e em Rondônia, as chuvas devem ocorrer de forma mais isolada entre a tarde e a noite. Já o Tocantins terá predomínio de tempo firme e ensolarado devido à atuação de uma massa de ar mais seca, enquanto as temperaturas permanecem elevadas em toda a região.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C em Belém.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).