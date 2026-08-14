Mulheres do Agro e festivais valorizam produção regional durante Agroari e Expoari

Por SEBRAE-RO

Publicada em 14/08/2026 às 08h29

A força das mulheres que atuam no agronegócio e a diversidade da produção regional ganharam espaço durante a 41ª Expoari e a Feira de Negócios Agroari 2026, realizadas entre os dias 1º e 9 de agosto, em Ariquemes. Entre as ações que movimentaram a programação estiveram o Movimento Mulheres do Agro e os festivais dedicados a diferentes cadeias produtivas.

Realizado em parceria com o Sebrae em Rondônia, o Movimento Mulheres do Agro reuniu empreendedoras ligadas ao agronegócio em uma programação voltada à conexão, troca de experiências e desenvolvimento de conhecimentos. A iniciativa contou com apoio da Emater, Colégio Sapiens Excelência, Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA) e Agroari.

Mais do que reunir mulheres que já atuam no setor, a iniciativa buscou fortalecer o protagonismo feminino no campo e nos negócios, criando um espaço para compartilhar experiências, ampliar conexões e discutir caminhos para o desenvolvimento das atividades empreendedoras.

A presença feminina no agronegócio aparece em diferentes pontos da cadeia produtiva, desde a produção rural até a transformação e comercialização dos produtos. Dar visibilidade a esse trabalho também significa reconhecer que o desenvolvimento do setor passa pelas mãos de mulheres que administram propriedades, conduzem negócios, desenvolvem produtos e movimentam a economia local.

A agenda voltada ao protagonismo feminino terá continuidade ainda neste mês. No dia 29 de agosto, Ariquemes recebe o 6º Congresso Mulheres do Agro Rondônia, realizado pela Associação Mulheres do Agro Rondônia (AMAR), com apoio do Sebrae em Rondônia. Com o tema “A Força Feminina no Agro: valores que movem o Campo e a Cidade”, o encontro reunirá produtoras rurais, empresárias e profissionais do setor para uma programação sobre liderança, gestão, empreendedorismo e inovação. O Sebrae também apoiará a participação por meio da Caravana Sebrae, com ingressos comercializados exclusivamente pelo canal oficial do Sebrae Loja.

Sabores e produtos da região ganham espaço

A programação da Agroari e da Expoari também colocou os produtos regionais no centro das atenções. Os festivais temáticos foram realizados como uma forma de aproximar produtores e consumidores, valorizar a produção local e criar oportunidades de comercialização.

Entre os destaques estiveram o Festival do Chocolate, o Festival do Café e o Festival de Queijos e Geleias, além das atividades relacionadas à cadeia leiteira. Os espaços permitiram que o público conhecesse diferentes produtos e, ao mesmo tempo, tivesse contato com os empreendedores responsáveis pela produção.

A programação mostrou, na prática, como produtos que fazem parte da rotina e da identidade regional podem ganhar novos mercados quando recebem investimento em qualidade, apresentação, divulgação e gestão.

Conhecimento também chega ao campo

Outro destaque foi o Dia da Pecuária Leiteira, que reuniu produtores atendidos pelo Projeto de Produtividade Leiteira do Sebrae. A atividade contou com a palestra “Boas Práticas na Pecuária Leiteira”, com orientações relacionadas à gestão das propriedades, qualidade da produção e fortalecimento da atividade.

A iniciativa aproximou conhecimento técnico e realidade do campo, levando aos produtores informações que podem contribuir para melhorar os processos de produção e a gestão das propriedades.

Produção regional vira oportunidade

Ao reunir mulheres empreendedoras e produtores de diferentes cadeias em uma mesma programação, a Agroari e a Expoari criaram uma vitrine para quem produz na região. Chocolate, café, queijos, geleias e derivados do leite deixaram de ser apenas produtos expostos e passaram a contar histórias sobre trabalho, identidade e geração de renda.

Para o Sebrae em Rondônia, ações como o Movimento Mulheres do Agro e os festivais das cadeias produtivas fazem parte de uma estratégia de fortalecimento dos pequenos negócios, estimulando conexões, conhecimento e acesso a mercado.

A participação da instituição durante a Agroari e a Expoari reforça, assim, a importância de criar espaços para quem produz, empreende e transforma a produção regional em oportunidade de negócio e desenvolvimento para o Vale do Jamari.