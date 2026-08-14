PM prende suspeito de matar médico e ocultar corpo em cemitério

Por Newsrondonia.com

Publicada em 14/08/2026 às 08h40

A Polícia Militar efetuou na manhã desta sexta-feira, 14 de agosto de 2026, a prisão de Nícolas G., de 20 anos, em distrito de Porto Velho. O jovem era considerado foragido da Justiça e apontado pelas investigações da Polícia Civil como o principal autor do assassinato do médico Lucas Macedo Martins, crime ocorrido no último dia 24 de julho, quando o corpo da vítima foi localizado no interior de uma sepultura no cemitério do bairro Triângulo, na capital rondoniense.

De acordo com o inquérito conduzido pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o homicídio aconteceu após uma noite de festividades. Após o crime, o automóvel pertencente ao médico foi subtraído e transportado para a região de fronteira no município de Guajará-Mirim. Como o suspeito não foi localizado durante as diligências iniciais, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

O cerco ao foragido culminou na abordagem realizada por equipes da Polícia Militar no distrito rondoniense, resultando no cumprimento da ordem de prisão expedida pelas autoridades competentes.

O criminoso é apontado como autor do assassinato do médico Lucas Macedo Martins, no último dia 24, quando o corpo da vítima foi encontrado dentro de uma sepultura no cemitério de Santo Antônio, bairro Triângulo em Porto Velho.

Após a captura, o investigado foi encaminhado aos órgãos do sistema de segurança pública para a formalização dos procedimentos legais e posterior reclusão, permanecendo à disposição da Justiça para responder pelas acusações de homicídio e roubo.