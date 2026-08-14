Denarc fecha boca de fumo e prende trio com drogas em Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 14/08/2026 às 08h50

Os acusados Josimar , vulgo “Mar”, Roberto M. R., e Alleq J. D. B., foram presos por tráfico durante a operação Desarme, coordenada pelo Ministério Público nesta quinta-feira (13).

O flagrante foi realizado pelo Denarc em uma residência usada como boca de fumo na Rua Porto Alegre, bairro Pedacinho de Chão em Porto Velho.

Segundo o Denarc, várias denúncias de moradores que não aguentava mais o aumento da criminalidade no local, a equipe policial conseguiu fazer a abordagem aos suspeitos no imóvel.

Durante as buscas foram localizadas diversas porções de drogas escondidos nos buracos dos tijolos do muro. Em outro imóvel no bairro Planalto foram apreendidas mais drogas e uma moto Honda Biz usada nas entregas e distribuição dos entorpecentes.