Homem é encontrado morto após agressão e bilhete é deixado ao lado

Por rolimnoticias.com

Publicada em 14/08/2026 às 08h30

Rolim de Moura (RO) — Um homem morreu na noite desta quinta-feira (13) após ser encontrado gravemente ferido na Avenida Tancredo Neves, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura.

A Polícia Militar foi acionada após receber informações sobre uma possível tentativa de homicídio. Quando os policiais chegaram ao endereço, equipes do Corpo de Bombeiros já realizavam o atendimento da vítima, que estava inconsciente e apresentava ferimentos na região da cabeça e na parte superior do corpo.

Após os primeiros procedimentos de emergência, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Pouco tempo depois, a equipe policial foi informada de que ele não havia resistido aos ferimentos e morreu.

Durante os trabalhos no endereço, os policiais localizaram um bilhete que teria sido deixado ao lado da vítima. A mensagem, atribuída aos possíveis autores, fazia referência à suposta motivação do crime.

O conteúdo foi recolhido e encaminhado às autoridades para análise e deverá fazer parte das investigações.

Conforme informações repassadas à reportagem, a vítima possuía antecedente relacionado a crime sexual e já havia cumprido período de pena no sistema prisional. Essa informação, contudo, será analisada no decorrer da investigação e não estabelece, por si só, a motivação ou autoria do homicídio.

Suspeitos fugiram de motocicletas

Testemunhas relataram que, após o ataque, os envolvidos fugiram utilizando duas motocicletas. Uma delas teria sido ocupada por apenas uma pessoa, enquanto a segunda estaria com dois ocupantes.

As características dos veículos e as informações fornecidas por testemunhas foram repassadas à Polícia Civil, que deverá utilizá-las para tentar identificar os envolvidos.

A Polícia Científica também esteve no local para realizar os trabalhos periciais e coletar possíveis evidências.

A autoria, a dinâmica e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.