Pai e filho são sequestrados por criminosos e encontrados pelo BPTAR

Por hora1rondonia.com

Publicada em 14/08/2026 às 08h30

Uma noite que deveria ser marcada por um simples encontro familiar terminou em momentos de pânico e terror para um pai e o filho adolescente, na noite desta quinta-feira (13), na zona Leste de Porto Velho. Os dois foram surpreendidos por quatro criminosos armados, rendidos e obrigados a entrar no próprio carro, dando início a um sequestro que mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, o homem havia chegado de carro acompanhado do filho para buscar a sogra na rodoviária, quando foi abordado pelo grupo. Sob ameaça das armas, pai e filho perderam o controle da situação e foram obrigados a permanecer dentro do automóvel, que passou a ser utilizado pelos criminosos para a fuga.

Em seguida, as vítimas foram colocadas e trancadas no porta-malas do veículo. Os criminosos seguiram até a região da Linha Progresso, no bairro Ronaldo Aragão, enquanto a Polícia Militar era acionada e iniciava uma operação para tentar localizar o automóvel e resgatar os dois homens. A rapidez na ação policial foi decisiva para interromper o crime.

Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o veículo e realizar a abordagem. Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e, para alívio da família, pai e filho foram encontrados com vida e sem ferimentos graves. O caso foi encaminhado às autoridades policiais, que deverão investigar a participação dos envolvidos e esclarecer as circunstâncias e a motivação do sequestro.