Semma acolhe preguiça ferida e inicia cuidados para retorno à natureza

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 08h33

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) recebeu uma preguiça-real encontrada debilitada por um morador da área rural de Vilhena. O animal apresentava sinais que podem ser compatíveis com ataque de cães e foi encaminhado à secretaria, onde passou por avaliação e recebeu os primeiros cuidados.

Batizada de “Desempate”, a preguiça permanece em recuperação e será acompanhada pela equipe da Semma até que tenha condições de retornar ao ambiente natural. O atendimento também conta com o apoio do Centro Médico Veterinário Faron, que disponibilizou assistência veterinária especializada. A evolução do animal será acompanhada pelas equipes e, posteriormente, será avaliada a possibilidade de soltura.

A Semma esclarece que atua no recebimento, resgate, recuperação e reabilitação de animais silvestres, quando necessário, buscando o retorno deles à natureza sempre que houver condições. O secretário da pasta, Alexandre Damasceno, enfatiza que a população também pode procurar a Polícia Ambiental, o Ibama, a Sedam e o Corpo de Bombeiros ao encontrar animais silvestres feridos ou em risco.

“Quando houver segurança para realizar o resgate, eles também podem ser encaminhados diretamente a um desses órgãos. Em casos de dúvidas, as orientações podem ser obtidas com a Semma pelo whatsapp (69) 98471-2971”, destaca.

Um outra alerta importante é de que animais silvestres não devem ser mantidos em casa nem manipulados sem orientação. Ao encontrar um deles ferido ou em situação de risco, o ideal é buscar auxílio especializado, garantindo o atendimento adequado e a possibilidade de retorno à natureza.