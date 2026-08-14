SEMTAS em Ação leva serviços socioassistenciais à comunidade durante mobilização do Julho Amarelo

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/08/2026 às 08h37

A aproximação dos serviços públicos com a comunidade marcou mais uma edição do SEMTAS em Ação, realizada no dia 31 de julho de 2026, durante a programação alusiva ao Julho Amarelo. A atividade aconteceu no Posto Odontológico Francisca Eunice Maciel, no bairro Planalto, reunindo diversos atendimentos voltados à promoção da cidadania e da inclusão social.

Por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), a população teve acesso a uma série de serviços socioassistenciais, facilitando o atendimento de famílias que necessitam de orientação e atualização de seus direitos.

Serviços ofertados à população

Durante a ação, a equipe da SEMTAS realizou:

Atualização e novos cadastros no Cadastro Único;

Emissão da Carteira ID Jovem;

Orientações sobre o programa Gás do Povo;

Informações sobre o programa Mamãe Cheguei;

Atendimento socioassistencial;

Solicitação de benefícios eventuais, como a concessão de cesta básica.

Além dos atendimentos, os profissionais prestaram orientações individualizadas, esclarecendo dúvidas sobre programas sociais e fortalecendo o acesso das famílias às políticas públicas de assistência social.

Compromisso com o acesso aos direitos

A participação da SEMTAS na mobilização do Julho Amarelo reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim em levar os serviços públicos para mais perto da população, promovendo acolhimento, inclusão social e acesso aos direitos de forma humanizada.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o alcance da rede de proteção social e garantir que mais famílias tenham acesso aos programas e benefícios disponíveis.