SEMTAS em Ação leva serviços socioassistenciais à comunidade durante mobilização do Julho Amarelo

A aproximação dos serviços públicos com a comunidade marcou mais uma edição do SEMTAS em Ação, realizada no dia 31 de julho de 2026, durante a programação alusiva ao Julho Amarelo. A atividade aconteceu no Posto Odontológico Francisca Eunice Maciel, no bairro Planalto, reunindo diversos atendimentos voltados à promoção da cidadania e da inclusão social.
Por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), a população teve acesso a uma série de serviços socioassistenciais, facilitando o atendimento de famílias que necessitam de orientação e atualização de seus direitos.
Serviços ofertados à população
Durante a ação, a equipe da SEMTAS realizou:
Atualização e novos cadastros no Cadastro Único;
Emissão da Carteira ID Jovem;
Orientações sobre o programa Gás do Povo;
Informações sobre o programa Mamãe Cheguei;
Atendimento socioassistencial;
Solicitação de benefícios eventuais, como a concessão de cesta básica.
Além dos atendimentos, os profissionais prestaram orientações individualizadas, esclarecendo dúvidas sobre programas sociais e fortalecendo o acesso das famílias às políticas públicas de assistência social.
Compromisso com o acesso aos direitos
A participação da SEMTAS na mobilização do Julho Amarelo reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim em levar os serviços públicos para mais perto da população, promovendo acolhimento, inclusão social e acesso aos direitos de forma humanizada.
A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o alcance da rede de proteção social e garantir que mais famílias tenham acesso aos programas e benefícios disponíveis.
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