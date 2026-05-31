Motociclista morre após colisão frontal com ambulância na RO-010

Por Rondonianews.com

Publicada em 31/05/2026 às 10h20

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (31) resultou na morte de um motociclista na RO-010, trecho entre Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela.

De acordo com as informações preliminares, o motociclista seguia pela rodovia no sentido Nova Estrela quando, por motivos que ainda serão apurados, teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra uma ambulância que trafegava no sentido oposto.

Com o forte impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na região. A Perícia Criminal também esteve no local realizando os trabalhos técnicos que irão auxiliar na apuração das causas do acidente.

As circunstâncias exatas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Novas informações sobre a identidade da vítima e demais detalhes da ocorrência deverão ser divulgadas nas próximas horas.

Em instantes, mais informações.