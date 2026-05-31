SAÚDE PÚBLICA - Prefeitura de Porto Velho leva Dia D de Combate às Endemias ao bairro Nova Esperança

Por Helen Paiva

Publicada em 31/05/2026 às 10h00

Com a chegada do verão amazônico, Porto Velho reforça ações preventivas contra a dengue nos bairros.

Bastam alguns minutos por semana para evitar que um simples recipiente com água parada se transforme em criadouro do mosquito da dengue. Foi justamente esse alerta que centenas de moradores do bairro Nova Esperança receberam durante o Dia D de Combate às Endemias, realizado pela Prefeitura de Porto Velho neste sábado (30).

A mobilização reuniu equipes municipais em uma força-tarefa voltada à conscientização da população e à prevenção da dengue, zika e chikungunya.

Ao todo, mais de 60 profissionais participaram da ação. Durante a manhã, aproximadamente 2.050 residências receberam orientações sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

PREVENÇÃO ANTES DO AUMENTO DOS CASOS

A proposta da ação é simples: combater o mosquito antes que ele se transforme em uma ameaça maior para a saúde pública.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a estratégia é intensificar o trabalho preventivo antes do período em que tradicionalmente aumentam os casos das doenças transmitidas pelo mosquito.

“Estamos antecipando o problema. Quando a chuva chega e os casos explodem, o município acaba trabalhando para apagar incêndio. Nossa meta é agir agora e evitar que a situação saia do controle.”

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Geisa Brasil Ribeiro, explicou que o foco principal do Dia D não foi a identificação de focos do mosquito, mas a conscientização dos moradores.

“O intuito é levar conscientização para que cada morador cuide do seu quintal, do seu terreno e da sua residência. Se cada pessoa dedicar alguns minutos por semana para eliminar possíveis criadouros, conseguimos reduzir significativamente os casos de dengue, zika e chikungunya no município.”

O bairro Nova Esperança foi escolhido por apresentar índices elevados de infestação do mosquito e registros de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A expectativa é que ações semelhantes sejam levadas a outras regiões da cidade ao longo do ano.

AÇÃO INTEGRADA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO

A mobilização contou com o apoio de diferentes equipes da administração municipal. Entre as ações desenvolvidas, foram utilizados drones para auxiliar na identificação de possíveis focos do mosquito em terrenos baldios e áreas de difícil acesso.

Também foram realizadas atividades de apoio operacional, sinalização viária, organização do tráfego e recolhimento de entulhos, uma das principais medidas para reduzir locais propícios à proliferação do mosquito.

CADA MORADOR FAZ DIFERENÇA

Morador do Nova Esperança, Carlos da Silva Soares afirma que o combate à dengue começa dentro de casa, mas depende também do comprometimento da vizinhança.

“Não adianta apenas uma pessoa fazer a sua parte. É importante que toda a vizinhança cuide dos quintais e evite o acúmulo de água. Esse trabalho da prefeitura ajuda muito porque leva informação e incentiva as pessoas a colaborarem.”

A orientação continua a mesma: eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas d’água fechadas e observar regularmente quintais e terrenos. Pequenas atitudes que ajudam a proteger famílias inteiras e contribuem para reduzir os casos de dengue, zika e chikungunya em Porto Velho.

Fotos: Isadora Estolano