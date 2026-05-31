NEGÓCIOS: Rondônia Rural Show Internacional aquece economia e movimenta mais de 400 mil visitantes

Por assessoria

Publicada em 31/05/2026 às 09h50

A maior feira do agronegócio da Região Norte dá um show de realização com R$ 4.5 bilhões em volume de negócios movimentados. Com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, a 13ª Rondônia Rural Show Internacional teve mais de 410 mil visitantes ao Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, durante todo o evento. O encerramento da feira aconteceu na tarde deste sábado (31), quando o governo do estado anunciou os números alcançados após seis dias de intensa programação.

Realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a RRSI 2026 teve um investimento de mais de R$ 26 milhões. A estrutura da feira foi planejada para proporcionar as melhores experiências para produtores rurais, empreendedores, empresários, e demais pessoas de Rondônia, do Brasil e do mundo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os números superaram as expectativas. Em razão da situação econômica do Brasil e do mundo, a meta era de R$ 3.5 bilhões. O resultado se deve a capacidade trabalho de todos. “A cada ano a Rondônia Rural Show Internacional comprova sua força e o avanço do agro rondoniense, a RRSI se tornou uma marca do Agro."

ESTRUTURA MODERNA

Uma estrutura moderna foi montada para melhor atender os profissionais da imprensa de todo o estado, que levaram as novidades tecnológicas e as programações da feira para o Brasil e o mundo, com transmissões ao vivo pelas emissões de televisão, podcast, webjornalismo, radiojornalismo e redes sociais.

A feira entregou uma programação diversificada com novidades, tecnologias e experiências enriquecedoras:

Pavilhão da Agricultura; Pavilhão do Artesanato; Pavilhão da Bovinocultura Leiteira; Pavilhão de Pecuária de Corte; Pavilhão Empresarial Internacional; Pavilhão Governamental; Vitrines Tecnológicas seguidas de; curso de qualificação para atuar no ramo de pescados; Seminário Gestão de Resultados na Bovinocultura Leiteira; orientação para agricultores sobre boas práticas de colheita e secagem dos grãos de café; condição especial de negociação de contas de água; participação de produtores rurais; lançamento de ações para fortalecer o turismo com a apresentação do Plano Estadual de Turismo, a Marca da Amazônia, a 3ª edição da ExpoTurismo e o livro “Belezas de Rondônia”; 8º Fórum Rondoniense para Manutenção da Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, entre outros atrativos.

Entre os destaques o campo de girassol, local mais visitados da feira que sempre encanta a todos dando show de beleza. O campo ocupa 10.000 m2 e tem cerca 1.500 pés de girassol que são plantados meses antes para que floresçam no período da feira.

Uma novidade desta edição, foi um robô humanoide que chamou a atenção dos visitantes durante a realização da RRSI. Com movimentos semelhantes aos de humanos, a tecnologia se tornou uma das atrações mais comentadas do evento, reunindo adultos e crianças curiosos para registrar fotos e vídeos ao lado da máquina.

A presença do robô reforçou o avanço da tecnologia dentro do agronegócio e mostra como inovação e modernidade estão cada vez mais presentes no setor rural. Durante a feira, o equipamento despertou o interesse do público pela capacidade de interação e pelos movimentos impressionantes, criando filas de visitantes em busca de um registro com a novidade.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, agradeceu a todos que fizeram desta edição da feira um sucesso, desde os expositores aos visitantes. ‘‘A 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional trouxe o melhor do agronegócio sustentável, deixou em evidência a valorização de quem produz alimento para o Brasil e o mundo. Esse volume de negócios e visitantes que a feira recebeu mostra o quanto Rondônia está em plena evolução.”