Colisão entre caminhonete e carreta deixa dois mortos na BR-364

Por Pimenta Virtual

Publicada em 31/05/2026 às 10h10

Colisão entre uma Toyota Hilux e uma carreta aconteceu por volta de 1h da madrugada deste domingo, 31 de maio de 2026, no km 154, próximo ao Posto São Roque, em Pimenta Bueno.

A BR-364 voltou a registrar uma tragédia na madrugada deste domingo, 31 de maio de 2026, em Pimenta Bueno. Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta.

A colisão aconteceu por volta de 1h, no km 154 da rodovia, em uma curva nas proximidades do Posto São Roque.

Conforme informações repassadas à equipe do Pimenta Virtual, o impacto entre os veículos foi violento. A caminhonete ficou completamente destruída. Dois homens estavam no veículo e morreram ainda no local do acidente.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens, enquanto a outra foi arremessada para fora da caminhonete. Um dos ocupantes foi identificado como Josemar da Silveira, policial civil lotado no município de Espigão do Oeste. Até o fechamento desta matéria, a segunda vítima ainda não havia sido identificada oficialmente.

O motorista da carreta foi encaminhado ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno. Segundo informações preliminares, ele estava desorientado após o acidente.

Equipes da concessionária Nova 364 e do Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência, atuando no atendimento e nos trabalhos de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, controlou o trânsito e garantiu a segurança da área enquanto eram realizados os trabalhos de resgate e perícia. Após a conclusão dos procedimentos, os corpos foram liberados para a funerária de plantão.

A morte de Josemar da Silveira causou grande comoção entre amigos, familiares e colegas da segurança pública em Espigão do Oeste, onde ele atuava.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.