Homem é morto a facadas em sítio na zona rural de Chupinguaia

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 01/06/2026 às 08h40

O homicídio foi registrado no fim da tarde deste domingo, 31 de Maio de 2026, por volta das 17h35 em uma propriedade conhecida como “Cabeça de Porco”, na área rural da cidade de Chupinguaia, no Cone Sul de Rondônia, onde há um rio usado como balneário para população, e a vítima morreu ainda no local após ser atingida por diversos golpes de faca.

A vítima foi identificada como Jardeson de Souza Alves, de 26 anos, que teria vindo do Acre, de um local conhecido como “Boca do Acre” e estaria residindo em Chupinguaia devido ao trabalho.

De acordo com informações preliminares apuradas pelo Jornal Rota Policial News, o crime aconteceu por volta das 17h35, quando o jovem teria se envolvido em uma briga e acabou sendo atingido por diversos golpes de faca.

Em razão da gravidade dos ferimentos, Jardeson não resistiu e morreu ainda no local, ao lado de uma mureta feita com pneus. Uma ambulância do hospital municipal foi ao endereço e constatou a morte.

Após ser acionada, a Polícia Militar compareceu à propriedade rural e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime até a chegada da perícia criminal.

Equipes da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que se deslocaram de Vilhena, chegaram ao local durante a noite e realizaram os procedimentos periciais necessários para auxiliar nas investigações.

Concluídos os trabalhos técnicos, o corpo foi liberado para a Funerária Bom Pastor, de Chupinguaia e posteriormente, a vítima deverá ser encaminhada para Vilhena, onde passará por exames de necropsia antes da liberação aos familiares para velório e sepultamento.

Informações apuradas pela reportagem indicam que Jaderson era natural da região de Boca do Acre e havia se mudado para Chupinguaia para trabalhar, estando residindo no município há algum tempo.

A autoria e a motivação do homicídio estão sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) da Polícia Civil de Vilhena/RO, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pelo assassinato.