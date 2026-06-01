Fernando Vilas da Blueray leva projeto do Vale do Jamari à direção nacional do PSD e reforça articulação em Brasília

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/06/2026 às 09h05

O empresário Fernando Vilas da Blueray, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, voltou a demonstrar o avanço das articulações políticas que vem realizando junto às principais lideranças nacionais do partido. Em publicação divulgada nas redes sociais, Vilas revelou uma conversa com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, um dos dirigentes partidários mais influentes do país.

Segundo Fernando Vilas, o diálogo teve como foco a construção de um projeto político voltado para Rondônia, com atenção especial ao Vale do Jamari, região onde consolidou sua trajetória empresarial e mantém forte atuação junto à sociedade civil e ao setor produtivo.

"Conversei com Kassab sobre o que estamos construindo aqui no Vale do Jamari. Uma candidatura a deputado federal com raiz na nossa região e articulação direta com Brasília", afirmou.

A aproximação com a direção nacional do PSD ocorre em um momento de intensificação das discussões sobre o cenário político de 2026. Nos bastidores, a movimentação é vista como um indicativo de que Fernando Vilas busca ampliar o espaço de Rondônia dentro das decisões partidárias e fortalecer a interlocução do estado junto aos centros de decisão política do país.

Na publicação, o empresário também destacou a dedicação exclusiva ao projeto político nos últimos meses. Segundo ele, a pré-candidatura representa um compromisso assumido com a construção de propostas e com a defesa de pautas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de Rondônia.

A agenda de Fernando Vilas tem sido marcada por reuniões com lideranças políticas, empresariais e comunitárias. O objetivo, segundo o pré-candidato, é ouvir diferentes setores da sociedade e contribuir para o debate sobre os desafios e oportunidades do estado, especialmente em áreas ligadas ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento das regiões do interior.