Sebrae-RO bate recorde de visitações em seu espaço na Rondônia Rural Show

Por SEBRAE-RO

Publicada em 01/06/2026 às 08h53

O Sebrae em Rondônia concluiu sua participação na 13ª Rondônia Rural Show Internacional com grande sucesso. O evento ocorreu no Parque Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, de 26 a 31 de maio.

A proposta da entidade neste ano foi oferecer uma experiência interativa para fortalecer a marca Sebrae e aproximar os visitantes do trabalho realizado pela instituição, destacando sua atuação, suas intervenções junto ao público-alvo e os canais de atendimento disponibilizados.

Os dias de evento foram marcados por grande movimentação no estande do Sebrae, com públicos diversos, tornando-se uma das atrações da Rondônia Rural Show neste ano.

Além do espaço do Sebrae, havia outros locais em que sua presença era reconhecida. Diversos clientes, produtores, artesãos e empreendedores expuseram seus produtos em pavilhões específicos, gerando negócios e ampliando seus resultados.

A agenda do Sebrae Delas foi uma atração à parte. Cerca de 600 agro empreendedoras lotaram o auditório principal para acompanhar uma palestra sobre crédito orientado, inspirar-se em histórias de empreendedoras de sucesso e participar de reflexões que as desafiaram a ir além do óbvio.

Uma agenda muito positiva foi a do projeto Conexão Financeira, cuja proposta é promover um verdadeiro letramento sobre o crédito responsável, conectando empreendedores a instituições financeiras. Na pauta, esteve a utilização do Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que pode garantir até 100% das operações de crédito destinadas às mulheres.

Na programação do Dia do Leite, o Sebrae participou ativamente das atividades no pavilhão da pecuária leiteira, com um consultor ministrando uma importante palestra. O Sebrae atua diretamente na cadeia produtiva do leite através do Sebraetec com consultorias para melhoramento genético do rebanho.

O projeto Pró-Catadores, uma estratégia nacional para organizar e capacitar a cadeia produtiva da reciclagem, teve na Rondônia Rural Show uma importante ação junto às cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que foram contratadas pela organização do evento para realizar o recolhimento dos resíduos. Uma das cooperativas recebeu a sonalizaççao de contratação pela Prefeitura de Ji-Paraná para realizar a coleta seletiva no município.

Ao longo dos seis dias de evento, foram recolhidos mais de 7 toneladas de materiais recicláveis que gerarão negócios para o setor.

O Sebrae em Rondônia encerrou os seis dias da Rondônia Rural Show com mais de 13 mil atendimentos registrados e com a certeza de ter fortalecido sua marca como a instituição que mais apoia os pequenos negócios em Rondônia.

Mais de 13 mil interações recorrentes foram contabilizadas ao longo dos seis dias de evento em Ji-Paraná. As pessoas buscavam o estande do Sebrae para participar da jornada interativa e, se chegassem ao final do circuito, conhecendo melhor Sebrae, levavam para casa uma lembrança da instituição.