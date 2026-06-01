Participação de mais de 11 mil agricultores familiares na 13ª Rondônia Rural Show Internacional fomenta economia rural

Por Wania Ressutti

Publicada em 01/06/2026 às 14h32

Mais de 11,8 mil agricultores familiares de diversas regiões de Rondônia tiveram a oportunidade de participar da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), realizada de 25 a 30 de maio, no Parque Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. O acesso dos produtores ao maior evento do agronegócio da Região Norte foi viabilizado por meio de uma ampla mobilização logística coordenada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), que contou com o apoio de parceiros e garantiu o transporte dos participantes durante a feira.

Ao longo dos seis dias de evento, foram disponibilizados cerca de 250 ônibus, em uma ação conjunta entre a Emater-RO e parceiros, como a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e prefeituras municipais. A iniciativa permitiu que milhares de produtores rurais tivessem acesso às mais recentes tecnologias, inovações e oportunidades voltadas ao fortalecimento da produção agrícola.

Além de conhecerem equipamentos modernos para o manejo das lavouras, os agricultores familiares puderam visitar exposições de animais geneticamente melhorados, participar de palestras técnicas e acompanhar apresentações sobre temas estratégicos para o setor, como sustentabilidade ambiental, riscos climáticos, gestão rural e aumento da produtividade por meio da inovação tecnológica.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da ação para democratizar o acesso ao conhecimento e às oportunidades geradas pela feira. “A Rondônia Rural Show Internacional é uma vitrine de tecnologia, inovação e negócios. Garantir a presença de milhares de agricultores familiares fortalece a inclusão produtiva, promove o desenvolvimento regional e assegura que os benefícios do avanço tecnológico cheguem a todas as propriedades rurais do estado, especialmente às pequenas produções familiares.”

Para o diretor-presidente da Emater-RO, Hermes José Dias Filho, a participação dos agricultores familiares na Rondônia Rural Show representa um importante investimento no desenvolvimento do setor produtivo rural. “A inovação e a tecnologia são essenciais para a agricultura familiar, pois através delas o agricultor familiar consegue aumentar a produtividade de sua lavoura ao mesmo tempo em que reduz seus custos operacionais, garantindo a geração de renda, atraindo o jovem para o campo e assegurando a continuidade das tradições familiares”, destacou.

A participação expressiva dos agricultores familiares reforça o compromisso do governo de Rondônia com a modernização do campo, a valorização dos pequenos produtores e o fortalecimento da economia rural. Ao aproximar o agricultor das novas tecnologias e das tendências do mercado agropecuário, a gestão estadual contribui diretamente para o aumento da competitividade, da sustentabilidade e da geração de renda nas propriedades rurais rondonienses.