PM aborda veículo suspeito, apreende drogas e prende três pessoas na BR-435

Por PM/RO

Publicada em 01/06/2026 às 13h50

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas na manhã do último domingo (31), durante uma abordagem na BR-435, em Vilhena, após denúncia de transporte de entorpecentes vindo do município de Cerejeiras.

Segundo a ocorrência, a Central de Operações da PM recebeu informações de que um veículo VW Parati, estaria transportando drogas para Vilhena, acompanhado por uma motocicleta Honda vermelha, cujo condutor estaria atuando como “batedor” para alertar sobre possíveis fiscalizações policiais ao longo do trajeto.

Com base na denúncia, equipes da Polícia Militar montaram uma operação de abordagem na rodovia. Durante o deslocamento pela região conhecida como “Serra de Colorado”, os policiais localizaram o veículo suspeito. Conforme o registro, ao perceber o bloqueio policial, o motorista tentou desviar da viatura, mudando de faixa e colidindo contra o lado esquerdo do veículo oficial antes de parar.

No automóvel estavam G.C., G.C., P.L. e uma criança de quatro anos. Simultaneamente, os policiais abordaram a motocicleta indicada na denúncia, conduzida por L.F.

Durante a revista no interior do carro, os militares encontraram uma porção de maconha, assumida por G.C., e uma porção de cocaína na bolsa de P.L. No mesmo recipiente também foram localizadas diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente três gramas de maconha e quatro gramas de cocaína.

A criança que estava no veículo foi entregue aos cuidados da avó após comparecimento à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), uma vez que a mãe não foi localizada pelos policiais.

Ainda conforme a ocorrência, o condutor da Parati, identificado pelas iniciais G.C., não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em razão da condução considerada perigosa e da colisão contra a viatura policial, ele recebeu voz de prisão por crime de trânsito. Já L.F. e G.C. foram presos em razão do porte das substâncias entorpecentes.

Após os procedimentos de praxe, os envolvidos, as drogas apreendidas e os demais materiais encontrados foram apresentados na UNISP para as providências cabíveis. O veículo foi liberado ao proprietário por estar com a documentação regular, assim como a motocicleta, que foi entregue ao seu proprietário.