Saúde entrega novos equipamentos e reforça estrutura de atendimento em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 14h24

A Prefeitura de Vilhena, realizou nesta sexta-feira, 29, a entrega de novos equipamentos e materiais de trabalho para os servidores da saúde municipal. A cerimônia aconteceu na sede da Atenção Básica do município e beneficiou cerca de 60 profissionais de cinco setores: Epidemiologia, Centro de Referências Imunobiológicos Especiais (Crie), Imunização, Endemias e o Ambulatório.

Durante a ação, foram entregues Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de botas, protetor solar, capas de chuva, coletes, calças, camisas, bonés, chapéus, respiradores químicos, luvas, entre outros itens. Os itens foram adquiridos com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), totalizando aproximadamente R$ 204 mil em investimentos.

Além dos equipamentos de proteção e uniformes, a pasta também entregou o equipamento UBV (Ultra Baixo Volume), conhecido popularmente como “fumacê”. A tecnologia é utilizada na dispersão de inseticidas em forma de névoa fina ou aerossol, sem gerar fumaça, auxiliando no combate às endemias e no controle de vetores.

Com a aquisição, Vilhena passa a ser o único município de Rondônia a possuir o equipamento, que até então era disponibilizado apenas pelo Governo do Estado.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, a iniciativa busca valorizar os servidores municipais e garantir melhores condições de trabalho, proporcionando mais qualidade e eficiência nos serviços prestados à população.