Emenda de Thiago Flores garante mais de R$ 1,9 milhão para produtores rurais de Machadinho do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 15h23

O município de Machadinho do Oeste recebeu uma importante conquista para o fortalecimento da agricultura e da produção rural. Foi confirmado o pagamento da emenda parlamentar do deputado federal Thiago Flores (União Brasil/RO) no valor de R$ 1.910.000,00 destinada à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

O recurso foi viabilizado após solicitação da Dra. Josi, que apresentou ao parlamentar a necessidade de ampliar o apoio aos pequenos e médios produtores rurais do município.

Os investimentos serão utilizados na aquisição de colhedoras de forragem, plantadeiras, carretas agrícolas e caminhão-pipa, equipamentos que irão fortalecer programas de apoio à produção rural, melhorar o escoamento da produção e aumentar a produtividade das propriedades.

Machadinho do Oeste possui uma das maiores extensões de estradas vicinais de Rondônia e uma economia fortemente baseada na agricultura e pecuária familiar, tornando o investimento estratégico para o desenvolvimento da região.

Para Thiago Flores, investir no campo é investir diretamente na economia dos municípios.

"Quem produz precisa de apoio, estrutura e condições para trabalhar. Essa emenda vai fortalecer a agricultura, aumentar a produtividade e ajudar centenas de famílias que vivem da atividade rural em Machadinho do Oeste", destacou o deputado.

O parlamentar também agradeceu a parceria da Dra. Josi e reafirmou o compromisso de continuar buscando recursos para fortalecer o setor produtivo de Rondônia.