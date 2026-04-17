Museu do Presépio reúne arte, fé e história na capital; Espaço na zona Leste abriga acervo internacional e fortalece o turismo religioso

Por Arquivo / Secom

Publicada em 17/04/2026 às 16h23

O Museu Internacional do Presépio vem se consolidando como um dos espaços culturais mais singulares de Porto Velho, reunindo em um só lugar elementos que atravessam gerações: arte, espiritualidade e tradição. Localizado na Associação São Tiago Maior, na zona Leste da capital, o museu chama atenção pela grandiosidade do acervo e pela diversidade de peças que encantam os visitantes logo na chegada.

Criado em 1998, o espaço nasceu inspirado na tradição italiana dos presépios e hoje carrega reconhecimento como Patrimônio Artístico do Estado de Rondônia. Ao longo dos anos, o museu ampliou seu acervo e passou a ocupar posição de destaque no cenário do turismo religioso e cultural da cidade.

Fundador da Associação São Tiago Maior e criador do museu, o padre Enzo Mangano explica que o espaço foi sendo ampliado ao longo dos anos e hoje reúne um acervo expressivo. “Contamos com mais de mil presépios vindos de diversas partes do mundo. O destaque é o presépio monumental permanente, considerado o segundo maior do mundo em seu gênero, que retrata toda a história da salvação. É um conjunto artístico em cerâmica de grande valor cultural e religioso”.

Entre os principais atrativos está o presépio monumental, considerado o maior do Brasil e o segundo maior do mundo. Ao todo, o local reúne cerca de mil presépios e mais de 2,8 mil peças artísticas, produzidas por artistas de mais de 50 nacionalidades. As obras apresentam diferentes formas de representar o nascimento de Cristo, com estilos, materiais e técnicas que refletem a identidade cultural de cada região.

Local reúne cerca de mil presépios e mais de 2,8 mil peças artísticas

Mais do que um espaço de exposição, o museu funciona como um ambiente de memória e aprendizado. Cada peça carrega uma história e contribui para ampliar o olhar do público sobre a diversidade cultural e religiosa presente no mundo. O passeio proporciona uma experiência que envolve contemplação, conhecimento e conexão com diferentes tradições.

O espaço também se apresenta como uma alternativa acessível de lazer para famílias, estudantes e turistas que buscam atividades culturais em Porto Velho. A visita pode ser feita de terça a domingo, no período da tarde até a noite, no bairro Socialista, facilitando o acesso de quem deseja conhecer de perto esse patrimônio.

Com um acervo que atravessa fronteiras e valoriza a arte sacra em suas múltiplas expressões, o museu integra o roteiro turístico da capital e fortalece a identidade cultural da cidade, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de educação e entretenimento para a população.

Texto: Jhon Silva