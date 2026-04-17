Patrocínios de apostas no futebol crescem no mundo enquanto Brasil fortalece regulação do setor

Por Redação

Publicada em 17/04/2026 às 15h30

Em poucos anos, deixaram de aparecer apenas como marcas periféricas para se tornar patrocinadoras centrais de clubes, competições e ativações comerciais. Esse movimento acompanha uma transformação mais ampla do esporte profissional, em que contratos de patrocínio ganharam peso estratégico na composição das receitas e na disputa pela visibilidade.

No cenário internacional, a escala dessas parcerias também chama a atenção: na Premier League, 17 dos 20 clubes mantêm algum tipo de acordo com empresas do setor, superando o número atual de parcerias na elite do futebol brasileiro.

No Brasil, o tema já faz parte da rotina de quem acompanha futebol e mercado esportivo. Em plataformas especializadas do setor, diferente de jogos de azar online conforme apresentado aqui, é possível encontrar informações sobre operadoras autorizadas em esportes como o futebol e sobre o ambiente regulado das apostas, o que ajuda a contextualizar por que essas marcas se tornaram tão presentes nas camisas, placas de estádio e ações promocionais ligadas ao esporte. Jogue com responsabilidade.

O ponto central, porém, é que essas parcerias deixaram de ser pontuais: elas passaram a influenciar planejamento financeiro, estratégias de marketing e até a forma como o mercado enxerga o potencial comercial dos clubes.

Ao mesmo tempo, o crescimento do setor não elimina nuances. Embora as apostas sigam relevantes para o caixa do futebol, algumas equipes brasileiras reduziram ou renegociaram contratos recentemente.

Ainda assim, o mercado permanece forte, com milhões de usuários, dezenas de operadoras autorizadas e fiscalização mais estruturada do que em anos anteriores.

Patrocínios de apostas no futebol global

A presença de empresas de apostas no futebol não é exclusividade brasileira. Na Inglaterra, por exemplo, a Premier League continua sendo uma vitrine global desse tipo de parceria. Dos 20 clubes da liga, 17 mantêm acordos com marcas do setor, e 11 exibem essas empresas diretamente nos uniformes.

Mesmo com a decisão de proibir esse tipo de exposição na parte frontal das camisas a partir da temporada 2026/27, as marcas seguirão presentes em outras propriedades comerciais, como mangas e costas. Isso mostra que a relação entre futebol e apostas não desapareceu; ela apenas vem sendo ajustada em termos de exposição e formato.

Premier League ultrapassa o Brasil em parcerias

Esse dado chama a atenção porque, na temporada anterior, 19 dos 20 clubes da Série A brasileira tinham acordos com empresas do segmento. Em 2026, esse número caiu para 13, depois de encerramentos e não renovações por parte de clubes como Bahia, Coritiba, Grêmio, Internacional, Mirassol e Vasco.

Ainda assim, o recuo não muda o diagnóstico principal: as casas de apostas seguem entre os patrocinadores mais influentes do futebol profissional, tanto no Brasil quanto em outras ligas relevantes.

O papel das apostas no futebol brasileiro

No mercado brasileiro, os contratos com bets se tornaram uma das fontes mais robustas de receita comercial para diversos clubes.

Os valores variam conforme torcida, audiência, presença digital, calendário competitivo e histórico esportivo, mas o padrão é claro: marcas do setor passaram a disputar espaços nobres nas propriedades dos times. Em alguns casos, isso significa cifras bastante expressivas.

O Flamengo, por exemplo, apresenta uma receita anual estimada de R$ 250 milhões em patrocínio do segmento, enquanto o Corinthians conta com R$ 103 milhões, o Palmeiras com R$ 100 milhões e o São Paulo com R$ 78 milhões. Outros grandes também aparecem com contratos relevantes, como Vasco e Santos com R$ 70 milhões, Atlético-MG com R$ 60 milhões e Botafogo com R$ 55 milhões.

Esses números ajudam a entender por que as apostas ganharam tanto protagonismo no futebol nacional. Em um ambiente em que os clubes buscam receitas diversificadas, o setor se consolidou como um parceiro disposto a investir pesado em exposição, reputação e aquisição de público. Ao patrocinar equipes de massa, essas empresas compram visibilidade imediata, associação emocional com a torcida e presença constante em transmissões, redes sociais e cobertura esportiva.

Clubes e competições financiados pelo setor

O impacto não se limita aos uniformes. As bets aparecem em placas de campo, ativações digitais, naming rights de conteúdos, campanhas com influenciadores e ações promocionais conectadas aos calendários dos clubes.

Mesmo quando alguns acordos são revistos, o setor continua sendo economicamente relevante para o futebol brasileiro. Isso vale tanto para equipes de primeira prateleira quanto para competições e propriedades comerciais que dependem de patrocinadores dispostos a investir em larga escala.

Crescimento do público apostador no Brasil

Esse ambiente comercial se explica também pelo tamanho do mercado consumidor. No primeiro semestre de 2025, cerca de 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas esportivas. No mesmo período, 78 empresas foram autorizadas a operar apostas de quota fixa no país, somando 182 bets regulamentadas. A receita bruta total das empresas autorizadas chegou a R$ 17,4 bilhões nos seis primeiros meses daquele ano.

O perfil desse público ajuda a dimensionar o alcance do setor. Segundo os dados oficiais reproduzidos pela CNN Brasil, 71% dos apostadores são homens e 28,9% são mulheres. Há ainda uma concentração relevante entre adultos jovens e pessoas na faixa dos 31 aos 40 anos. A média de gasto por apostador ativo ficou em cerca de R$ 983 por semestre, ou R$ 164 por mês. Esses números explicam por que tantas marcas disputam espaço em propriedades esportivas: o futebol continua sendo um dos canais mais eficientes para falar com esse público.

Milhões de usuários no mercado regulamentado

A regulamentação ajudou a transformar o mercado em algo mais rastreável e institucionalizado. Ela não elimina todos os problemas, mas cria regras claras de operação, fiscalização e identificação dos usuários. Também ajuda a separar empresas autorizadas de plataformas irregulares, o que se tornou ainda mais importante diante do tamanho que o setor alcançou no país.

Avanços na regulamentação das apostas

A criação da Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda, é um dos marcos dessa nova fase. A estrutura foi desenhada para supervisionar operadores, publicar regras, exigir compliance e organizar um mercado que cresceu rápido demais para continuar funcionando de maneira difusa.

Entre as exigências previstas estão identificação por documento e reconhecimento facial com prova de vida, conta bancária em nome do apostador, restrições a depósitos em espécie e boleto, além de exigências de segurança da informação e continuidade de negócios.

Outro ponto relevante é o combate ao mercado ilegal. Entre outubro de 2024 e junho de 2025, mais de 15,4 mil páginas de bets foram retiradas do ar pela Anatel.

Esse dado mostra que a regulamentação não se resume à cobrança tributária ou autorização formal de operadores. Ela também envolve fiscalização ativa e tentativa de reduzir fraudes, acessos indevidos e plataformas sem controle.

Fiscalização e combate ao mercado ilegal

Nesse contexto, também é importante distinguir as apostas esportivas regulamentadas do debate sobre cassinos, bingos e jogo do bicho.

Embora esses temas muitas vezes apareçam misturados na conversa pública, o projeto para legalizar cassinos e bingos teve sua urgência rejeitada no Senado em dezembro de 2025 e ficou adiado para 2026. Ou seja, o avanço regulatório das bets não significa que toda a agenda dos jogos no Brasil esteja resolvida.

O que já se pode afirmar é que o futebol brasileiro entrou em uma nova fase de relacionamento com o mercado de apostas. Os patrocínios seguem relevantes, o público apostador alcançou escala nacional e o governo passou a estruturar mecanismos de controle, autorização e fiscalização.

A discussão agora não gira apenas em torno da presença das marcas, mas de como esse ecossistema será administrado nos próximos anos, com mais transparência, responsabilidade e regras claras.