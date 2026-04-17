MPRO lamenta falecimento do procurador de Justiça aposentado José Carlos Vitachi, entusiasta da modernização em processos de trabalho do MPRO

Por GCI

Publicada em 17/04/2026 às 15h46

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) lamenta o falecimento do Procurador de Justiça aposentado José Carlos Vitachi, ocorrido na última quinta-feira (16/4), em Goiânia (GO). Integrante do 2º concurso da instituição, em 1984, o membro é expressão da modernização em processos de trabalho e rotinas administrativas, tendo instituído a informatização e implementado os primeiros sistemas eletrônicos do órgão. Foi Procurador-Geral de Justiça (2003-2005); Corregedor-Geral (1998/2000) e Secretário-Geral (1986/1987 e 1993 a 1994).

“José Carlos Vitachi teve uma vida dedicada ao serviço público. Em sua passagem pela Administração Superior do MPRO, contribuiu para que a instituição desse os primeiros passos para a automatização e implementação de sistemas, transformando-a em referência no campo tecnológico. A sua trajetória será sempre lembrada, reverenciada e sentida em cada avanço e serviço em favor da sociedade”, afirma o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago.

O velório do procurador aposentado ocorrerá em Goiânia, a partir das 13h30, no Centro de Homenagens Póstumas, localizado na Rua São Domingos, nº 203 – St. Gentil Meireles.

Biografia – José Carlos Vitachi viveu uma trajetória de 54 anos ininterruptos de vida pública, até se aposentar dos quadros do MP, em 2014.

Com experiência em gestão trazida do Estado do Paraná, realizou a contratação de Plano Diretor de Informática do MPRO e implementou o Sistema de Folha de Pagamento, na década de 80. Como promotor, teve como primeira lotação a comarca de Guajará-Mirim. Foi promovido a procurador de Justiça em 1996.

Além de Procurador-Geral de Justiça e Corregedor, foi também Secretário de Estado. É de sua iniciativa a publicação do livro História do Ministério Público de Rondônia, obra lançada em 2005, com o registro dos mais relevantes marcos institucionais e cuja reedição se encontra em curso.

Outra marca de sua gestão é o processo de revitalização de promotorias do interior de Rondônia, bem como a construção das Promotorias de Justiça das comarcas de Cacoal e Rolim de Moura. Reestruturou setores administrativos e aproximou o MP da sociedade.

“O Ministério Público de Rondônia tem se portado como um órgão ministerial de vanguarda em âmbito nacional. Assim foi na elaboração das normas constitucionais. Na aproximação com a sociedade. No contato direto com a imprensa. Na harmonia com os Poderes constituídos. Mas o foco principal de fiscalizador da lei jamais foi deixado de lado. Então, lancei o embrião e os Membros estão regando dentro do que foi projetado lá atrás, o que é muito bom para todos os segmentos sociais e as entidades públicas”, disse o Procurador, em entrevista à revista do MPRO em 2009.