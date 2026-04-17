FICCO/RO cumpre 23 mandados de prisão e desarticula organização criminosa

Por PF/RO

Publicada em 17/04/2026 às 09h00

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, nesta sexta-feira (17/4), a Operação Tabuleiro, com o objetivo de desarticular organização criminosa atuante no estado.

As investigações tiveram início a partir de informações sobre o planejamento de um ataque contra servidores do sistema penitenciário. Durante os levantamentos, as equipes localizaram pichações com símbolos da organização, materiais manuscritos com regras internas e aparelhos celulares utilizados.

Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho/RO, contra lideranças de organização criminosa atuante no sistema prisional de Rondônia. A ação contou com a participação de policiais de diversas forças de segurança pública do estado de Rondônia.

Os investigados poderão responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de integrar organização criminosa armada, de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de homicídio qualificado.

Ação foi realizada de forma conjunta, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Rondônia (Gaeco/MPRO).

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal Federal, as quais atuam de forma integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.