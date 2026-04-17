Atendentes de Rondônia das Salas do Empreendedor ganham destaque nacional no Transformar Juntos

Por SEBREA-RO

Publicada em 17/04/2026 às 09h46

Rondônia marca presença no cenário nacional com a participação de nove atendentes das Salas do Empreendedor no evento Transformar Juntos, que acontece nos dias 15 e 16 de abril, no Windsor Guanabara, no Rio de Janeiro. O grupo representa um retrato direto do trabalho desenvolvido nos municípios, com foco em atendimento qualificado e fortalecimento dos pequenos negócios.

A presença dos nove atendentes é resultado do reconhecimento obtido com o Selo Sebrae de Referência em Atendimento, ciclo 2025, uma certificação que destaca a excelência no suporte aos empreendedores e o impacto gerado no desenvolvimento local.

Nove atendentes, um mesmo reconhecimento

Os profissionais representam as Salas do Empreendedor de Pimenta Bueno, Presidente Médici, Vale do Paraíso e Vale do Anari, que conquistaram o selo ouro, além de Nova Mamoré e Rolim de Moura, com selo prata, e Machadinho do Oeste, Theobroma e Vilhena, que receberam selo bronze. A Sala do Empreendedor de Alto Paraíso também conquistou o selo prata.

O grupo reflete uma atuação cotidiana voltada ao apoio direto aos empreendedores, oferecendo orientação, incentivo e soluções que contribuem para a abertura e o fortalecimento de negócios nos municípios.

Um encontro voltado ao futuro das cidades

O Transformar Juntos, promovido pelo Sebrae, reuniu gestores públicos, especialistas e agentes de desenvolvimento de todo o país para discutir estratégias de crescimento sustentável.

A programação abordou temas como cidades inteligentes, compras públicas, inovação na gestão, transformação digital, uso de dados, governança e educação empreendedora. Entre os destaques esteve o debate sobre o papel das Salas do Empreendedor como ferramenta estratégica para o desenvolvimento local.

Programação voltada ao desenvolvimento dos territórios

A programação do evento foi distribuída em dois dias intensos, reunindo painéis, palestras e debates voltados ao desenvolvimento dos territórios. No primeiro dia, as atividades começaram com credenciamento e abertura institucional, seguidas por discussões sobre cidades do futuro, com foco em inovação, sustentabilidade e inclusão.

Ao longo da tarde, os temas avançaram para compras públicas, programas como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), empreendedorismo digital, uso de inteligência artificial na gestão pública, finanças municipais e planejamento tributário, encerrando com reflexões sobre governo digital e cidades inteligentes.

Neste segundo e último dia, a agenda se concentra em estratégias de cooperação territorial, governança metropolitana e mobilidade urbana, além de painéis sobre boas práticas e uso da tecnologia no desenvolvimento local. No período da tarde, o destaque é a discussão sobre economia empreendedora e educação empreendedora como política pública, culminando na cerimônia do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que marca o encerramento do evento.

Reconhecimento que nasce na prática

A participação dos nove atendentes reforça o reconhecimento de um trabalho que acontece diariamente nos municípios. O selo conquistado é resultado direto da qualidade no atendimento e do compromisso com o desenvolvimento econômico local.

Ao integrar um evento de alcance nacional, os profissionais ampliam a troca de experiências e retornam aos seus territórios com novos conhecimentos, fortalecendo ainda mais a atuação das Salas do Empreendedor em Rondônia.