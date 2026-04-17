Exército Brasileiro homenageia Luciano Huck com medalha oficial

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 17/04/2026 às 11h09

O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, foi condecorado na quinta-feira, 16, com a Medalha Exército Brasileiro, uma das mais altas distinções concedidas pela instituição, durante a cerimônia para celebrar o Dia do Exército, no Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília (DF).

A instituição ressaltou que Huck recebeu a honraria por sua contribuição, ao longo de décadas, visando ampliar a visibilidade da instituição junto à sociedade brasileira.

O evento foi conduzido pelo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e outras autoridades civis e militares.

Durante discurso no evento, Luciano Huck falou sobre a importância da condecoração: “Receber a Medalha Exército é uma honra que carrego com profunda gratidão. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de mostrar para milhões de brasileiros o trabalho sério, comprometido e muitas vezes pouco visível realizado pelo Exército em todo o País”.

“Poder ajudar a dar luz a essa atuação, seja na defesa do território ou no apoio direto à população, sempre foi motivo de orgulho. Tenho enorme respeito pelas Forças Armadas e fico profundamente honrado com esse reconhecimento”, emendou.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou o momento por meio dos stories e mostrou que seu pai, o advogado Hermes Marcelo Huck, também esteve presente no evento.

“Foi uma manhã super simbólica. Adorei estar aqui e lembrei que a 1ª condecoração que eu recebi do Exército foi em 2006. Ou seja, já são 20 anos de relação com o Exército e com as Forças Armadas. Já contamos tantas histórias boas juntos. Quantas operações de apoio a comunidades ribeirinhas na Amazônia eu já participei e pude testemunhar com o Exército brasileiro”, declarou Luciano Huck, na rede social.

Essa não é a primeira vez que o apresentador foi homenageado pelo Exército. Em abril de 2017, Huck recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Militar.

Ainda na cerimônia de quinta, a general Claudia Lima Gusmão Cacho, a primeira mulher a alcançar o generalato na história do Exército Brasileiro, também foi condecorada.