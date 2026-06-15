Nossa luta não acabou, diz Netanyahu após EUA e Irã assinarem acordo de paz

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/06/2026 às 15h49

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (15) que a luta de Israel "não acabou" e que o país continuará "neutralizando ameaças" após os Estados Unidos e o Irã terem assinado um acordo de paz para colocar um fim à guerra no Oriente Médio.

Em declarações que destoam da atual fase das negociações entre EUA e Irã, Netanyahu disse que seu Exército continuará em "zonas de segurança" já estabelecidas no Oriente Médio e alegou que a guerra contra os iranianos salvou Israel de uma "aniquilação nuclear".

"Salvamos nosso país da aniquilação nuclear, mas nossa luta não acabou. (...) Com ou sem um acordo, o Irã não terá uma arma nuclear e vamos fazer o que for preciso para isso", afirmou o premiê israelense em coletiva de imprensa.

A fala de Netanyahu ocorre horas após os EUA e o Irã terem assinado eletronicamente um acordo de paz na guerra que os dois países travavam desde o final de fevereiro. O documento prevê o fim dos combates, a reabertura total do Estreito de Ormuz e que os aliados dos EUA —como Israel— não ataquem mais o território iraniano.