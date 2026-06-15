Avião militar americano B-52 cai após decolagem na Base Aérea Edwards, na Califórnia

Por G1

Publicada em 15/06/2026 às 15h43

Um avião militar B-52 Stratofortress sofreu um acidente logo após a decolagem nesta segunda-feira (15) na Base Aérea Edwards, uma base militar dos EUA ao norte de Los Angeles, na Califórnia.

Uma grande coluna de fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Não há informações sobre mortos ou feridos. O B-52 é uma aeronave de grande porte, com 8 motores e que costuma ser operada por uma equipe de 5 tripulantes.

"Alerta: um bombardeiro B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos caiu pouco depois da decolagem na base aérea de Edwards Air Force Base às 11h20 (15h20, no horário de Brasília). Equipes de emergência responderam imediatamente ao local, e a situação segue em andamento. Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis", diz uma nota da base publicada na rede social X.

Bombardeiro com capacidade nuclear

A aeronave é um modelo fabricado pela Boeing que transporta armas de alta precisão e pode voar por mais de 14 mil quilômetros sem reabastecer. A produção começou na década de 1950, e o bombardeiro segue como a “espinha dorsal” da Força Aérea americana.

Ao menos 744 unidades foram produzidas, e a última foi entregue em outubro de 1962. O modelo foi projetado para transportar armamento nuclear e se tornou um ativo importante dos Estados Unidos durante a Guerra Fria.

O modelo tem diferentes variantes. A versão “H”, por exemplo, pode carregar até 20 mísseis de cruzeiro. No geral, o B-52 pode transportar até 32 toneladas de armamento, entre bombas, minas e mísseis.

O bombardeiro têm oito motores e podem voar a até 15 mil metros de altitude, o que coloca a aeronave acima da maior parte do campo de batalha. Essa capacidade, combinada com ataques de alta precisão, amplia o apoio aéreo em ofensivas.