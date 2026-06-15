Rondônia é destaque e mantém liderança nacional em desempenho na gestão dos recursos públicos

Por Diana Abichabki

Publicada em 15/06/2026 às 15h29

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), recebeu troféu de reconhecimento da Rede de Parcerias, mantendo a liderança nacional em desempenho na gestão das transferências da União. O estado foi destaque durante o XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas (Parcom), realizado entre os dias 9 e 11 de junho, em Brasília.

O evento, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) reuniu mais de 7 mil participantes de todo o país para debater soluções voltadas ao fortalecimento da gestão pública, da governança e da execução de políticas públicas.

Durante a programação, Rondônia recebeu o Troféu de Reconhecimento aos Estados Parceiros Ativos da União na Gestão de Transferências Públicas, honraria concedida às unidades federativas que se destacam pelo aprimoramento da gestão das transferências federais e pela atuação na Rede de Parcerias. A premiação foi recebida pela coordenadora da Rede de Parcerias – Elo Rondônia e gerente de Transferências Governamentais da Sepog, Valéria Moreno Martão, representando o governo do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido pela gestão estadual com a qualificação técnica dos servidores e com a correta aplicação dos recursos públicos. “Quando as equipes estão preparadas, conseguimos captar, executar e prestar contas dos recursos federais com mais eficiência, transformando investimentos em obras, serviços e benefícios concretos para a população. Esse reconhecimento nacional confirma a seriedade e a responsabilidade com que o estado conduz suas políticas públicas”, ressaltou.

PROTAGONISMO ESTADUAL

O reconhecimento evidencia o protagonismo do estado na promoção de boas práticas de gestão pública e no reforço da cooperação federativa. Entre os critérios avaliados está a realização dos Fóruns Estaduais da Rede de Parcerias, iniciativa da qual Rondônia já promoveu três edições, nos anos de 2019, 2022 e 2025, consolidando-se como referência nacional na articulação entre União, Estado e municípios.

Além da premiação, o estado mantém posição de destaque no cenário nacional ao ocupar a primeira colocação no Índice de Desempenho de Transferências da União (IDTRU-DL), alcançando 72,39% de execução eficaz dos recursos federais, resultado significativamente superior à média nacional de 47,36%.

A titular da Sepog, Beatriz Basílio Mendes, destacou que a atuação da Secretaria tem sido estratégica para garantir que os recursos captados sejam efetivamente convertidos em resultados para a sociedade. “A Rede de Parcerias tem um impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população porque amplia a capacidade dos gestores de planejar, executar e acompanhar projetos financiados com recursos federais. Continuaremos trabalhando na formação dos servidores estaduais e municipais, promovendo uma gestão cada vez mais eficiente, transparente e orientada para resultados.”

CAPACITAÇÃO PERMANENTE

Por meio da parceria entre a Sepog e o MGI, Rondônia mantém um calendário permanente de capacitações voltado aos servidores estaduais e das 52 prefeituras. Os cursos abordam temas, como: elaboração de projetos para captação de recursos; legislação aplicada às transferências da União; operacionalização da plataforma Transferegov.br; execução de convênios; prestação de contas; e gestão de obras de engenharia.

As capacitações são conduzidas por técnicos multiplicadores credenciados pelo MGI e lotados na Gerência de Transferências Governamentais (GTG/Sepog), contribuindo para ampliar a eficiência administrativa e garantir maior segurança na aplicação dos recursos públicos.

IMPACTO SOCIAL

Com o tema “Ampliamos o jogo: coloque seu time em campo”, o XI Parcom reforçou o papel da Rede de Parcerias como instrumento de cooperação entre União, estados e municípios para ampliar a capacidade de execução das políticas públicas e gerar resultados concretos para a sociedade.

A edição de 2026 ampliou sua atuação para quatro pilares estratégicos da administração pública:

Transferências;

Compras públicas;

Obras;

Gestão; e

Inovação.

O reconhecimento recebido por Rondônia impulsiona o compromisso do governo do Estado com a excelência administrativa, a transparência na gestão dos recursos federais e a entrega de políticas públicas cada vez mais eficientes para a população rondoniense.