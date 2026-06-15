Jaru sediará 1ª Conferência Regionalizada de Saúde; evento acontece nesta terça (16) e quarta-feira (17)

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 15h12

Tem início nesta terça-feira (16) a 1ª Conferência Regionalizada de Saúde, da qual o município de Jaru foi escolhido como sede. Neste ano, a conferência tem como tema “Saúde, democracia, soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”.

A conferência acontecerá no auditório da Fimca e deve reunir mais de 100 participantes. Na terça-feira (16), a programação começa às 14h, e na quarta-feira (17), será a partir das 7h30. A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, falou sobre o objetivo do evento. “A conferência é um momento para discutir os desafios, apresentar propostas e planejar a saúde pública dos municípios dentro de um espaço democrático de diálogo, escuta e construção coletiva”, explicou.

O evento é organizado pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa e do Conselho Municipal de Saúde, e receberá gestores, trabalhadores da saúde, usuários do SUS e membros dos conselhos municipais das cidades de Jaru, Theobroma e Vale do Anari.