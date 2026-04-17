Pedágio: Confúcio usa estratégia para diminuir rejeição; Scheid quer justiça; e o 'show' de Chrisóstomo em ano eleitoral

Por Herbert Lins

Publicada em 17/04/2026 às 10h15

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143

Samuel Ribeiro – Marketólogo

As correntes ideológicas como instrumento de poder

CARO LEITOR, política não é sobre o que parece — é sobre o que move. E quem atua na comunicação política sem entender isso está, na prática, jogando sem conhecer as regras. No Brasil, essas regras são escritas por três correntes ideológicas claras: a corrente social, a liberal e a conservadora. Essas correntes não são apenas ideias — são instrumentos de poder, moldam decisões e direcionam o país. O erro mais comum é tratar essas correntes como rótulos ideológicos, quando na verdade são ferramentas estratégicas. A política real não acontece nos discursos, mas nos bastidores, onde narrativa, interesse e poder se encontram. E como já demonstrado em estudos clássicos, o jogo político exige leitura fria da realidade, não ingenuidade. No fim, não há espaço para amadorismo: ou você entende o jogo, ou faz parte dele sem perceber. E na política, isso tem um preço.

Social

A corrente social defende um Estado forte, capaz de intervir e corrigir desigualdades. Ou seja, o Estado como instrumento de equilíbrio e justiça, com políticas públicas amplas para promover a equidade social.

Liberal

A corrente liberal aposta na liberdade individual e na força do mercado. Contudo, o liberalismo clássico desenvolveu vertentes modernas como o neoliberalismo (foco na redução do Estado) e o liberalismo social (foco na igualdade de oportunidades).

Conservadora

A corrente conservadora prioriza a manutenção de instituições tradicionais (família, religião, costumes), valorizando a ordem, a estabilidade e mudanças graduais em vez de rupturas radicais. Essa corrente resiste a mudanças abruptas.

Intelectuais I

Os intelectuais brasileiros que influenciam a corrente social são os seguintes: Milton Santos, Marilena Chauí, Celso Furtado, Leandro Konder, Djamila Ribeiro, Silvio Luiz de Almeida, Paulo Freire, Márcia Tiburi e Viviane Mosé.

Intelectuais II

Os intelectuais brasileiros que influenciam a corrente liberal são os seguintes: Silvestre Pinheiro Ferreira, Hipólito da Costa, Rui Barbosa, Raymundo Faoro, Donald Stewart Júnior, Eugênio Gudin e Lucas Berlanza.

Intelectuais III



Os intelectuais brasileiros que influenciam a corrente conservadora são os seguintes: Mário Ferreira dos Santos, Luiz Felipe Pondé, Percival Puggina, e o falecido Olavo de Carvalho (embora este último com viés mais radical).

Lula

O presidente Lula (PT-SP) é um dos principais representantes políticos da corrente social no Brasil. No passado, ele dividia esse rótulo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) e o ex-governador Leonel Brizola (PDT-RJ).

Caiado

O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) representa na atualidade a corrente liberal no Brasil. Ele divide esse protagonismo com os presidenciáveis Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) é um dos principais representantes políticos da corrente conservadora no Brasil. Outros nomes incluem parlamentares de partidos de direita e da direita cristã.

Dureza

Falando em Bolsonaro, o pré-candidato a senador Bruno Bolsonaro Scheid (PL) utilizou as redes sociais para reagir com dureza aos movimentos sociais que promovem invasão de terras e a violência no campo.

Justiça

O pré-candidato a senador Bruno Bolsonaro Scheid (PL) pediu justiça para o policial civil aposentado que morreu durante conflito agrário registrado na Fazenda Norbrasil, no distrito de Nova Mutum-Paraná. Outras quatro pessoas ficaram feridas e uma saiu ilesa.

Posição

Bruno Bolsonaro Scheid (PL) reforçou sua posição sobre o fato ocorrido na Fazenda Norbrasil: “Homem que trabalha merece respeito. Produtor rural merece respeito. Esses criminosos têm que estar na cadeia. [...] Eu sei na pele o que a LCP é capaz de fazer.

Reforça

O caso da Fazenda Norbrasil reforça o debate sobre segurança no campo em Rondônia, reforma agrária e de políticas fundiárias sérias no Brasil, com levantamento de quem deseja vender suas terras para reforma agrária e de quem realmente tem vocação para receber a terra e dela tirar o seu sustento.

Redução

O senador Confúcio Moura (MDB), após defender a concessão da BR-364 que cobra o pedágio mais caro do Brasil, utilizou as redes sociais para afirmar que apresentou ao Ministério dos Transportes um conjunto de sugestões para reduzir os preços do pedágio.

Estratégia

Costumo não ser pessimista, mas duvido muito que o Ministério dos Transportes consiga reverter o preço dos pedágios praticados na BR-364. O conteúdo do senador Confúcio Moura (MDB) com a mensagem “o pedágio vai baixar” é uma estratégia para diminuir a sua rejeição junto ao eleitorado, que continua altíssima.

Lembrou

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) fez um show midiático na frente do INSS em Porto Velho. Curiosamente, só agora, em ano eleitoral, Chrisóstomo lembrou das pessoas à espera da aposentadoria.

Amnesia

Bateu amnésia no deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) em relação ao seu voto a favor da Reforma da Previdência (PEC 6/2019) na Câmara dos Deputados em julho de 2019, que alterou as regras previdenciárias. Só se aposenta quem contribui.

Batalha

Começou a batalha jurídica eleitoral em Rondônia. O PSB entrou com ação na Justiça Eleitoral para contestar possível candidatura do ex-deputado federal Natan Donadon, atualmente filiado ao partido União Brasil e fazendo pré-campanha para retornar à Câmara dos Deputados.

Inelegibilidade

O PSB sustenta a existência da inelegibilidade do ex-deputado federal Natan Donadon (União) até 2027, o que inviabilizaria a participação do ex-parlamentar no pleito deste ano. A ação foi protocolada pelo Escritório de Advocacia Campanari, especialista em direito eleitoral no estado, reforçando o embasamento técnico da contestação.

Representação I

O Diretório Estadual do Partido Liberal (PL), protocolou representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO) contra o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) por conta de um conteúdo num perfil no Instagram voltado para apoiadores de Fúria e ligado a um portal de notícias.

Representação II

A representação no TRE/RO contra o pré-candidato Adailton Fúria (PSD), sustentando que houve propaganda antecipada do pré-candidato a governador Fúria (PSD), tramita sob o número 0600090-30.2026.6.22.0000 e recebeu decisão liminar parcial ontem (16) para remoção do conteúdo postado.

Candidatos

Falando em parcial, a nominata de deputado estadual do PSD conta com 30 nomes, porém, apenas 25 nomes deverão passar na Convenção Eleitoral para escolha de candidatos que deve ocorrer entre 20 de julho a 05 de agosto próximo.

Nominata I

Os deputados estaduais Laerte Gomes, Cássio Góis e Eyder Brasil encabeçam a nominata de deputado estadual. A lista segue com os nomes dos vereadores Everaldo Fogaça (Porto Velho), Devair Réga (Espigão do Oeste), vereador Thiago Tezzari (Porto Velho) e Edimar Kapiche (Cacoal).

Nominata II

A nominata do PSD conta ainda com os nomes do ex-secretário estadual de juventude Luis Norberto, do ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid e dos ex-prefeitos Jurandir Oliveira (Santa Luzia do Oeste) e Professor Ribamar Araújo (Colorado do Oeste).

Nominata III

Os principais nomes das mulheres na nominata do PSD: a coluna destaca a ex-secretária adjunta da Sejucel, Leticia Batista, a vice-prefeita de Nova Brasilândia, Francielle da Costa, e Clérida Teixeira, viúva do ex-vereador Carmosino de Vilhena.

Medial I

O avanço das investigações sobre o suposto desvio de recursos da Covid-19 em Goiás entrou em uma nova fase e passou a produzir efeitos concretos no campo judicial. A primeira ação ocorreu em Goiás com a prisão dos proprietários da Medial Brasil.

Medial II

A Medial Brasil já figurou negativamente em colunas pretéritas e, para quem tem memória curta, a empresa opera o Hospital Regional de Guajará-Mirim e os hospitais municipais de Nova Mamoré e Machadinho do Oeste. Inclusive, tinha sido escolhida para assumir unidades de saúde de Porto Velho.

Bastidores

Por conta do período eleitoral, não vamos deixar de publicar a coluna na segunda-feira (20) durante o feriadão. A coluna virá com conteúdo do marketing digital para campanhas eleitorais e bastidores bombásticos do poder relacionados ao Palácio Rio Madeira.

Sério

Falando sério, o conservadorismo no Brasil tem raízes históricas na tradição ibérica e no cristianismo. Nomes como Gilberto Freyre, João Camilo de Oliveira Torres e Roberto Campos são considerados pilares do pensamento conservador/liberal-conservador no país.