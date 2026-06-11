Espetáculo inclusivo reuniu PCDs e neurodivergentes em experiência cultural acessível 

Por Adaides Batista

Publicada em 11/06/2026 às 15h52

Em um momento marcado pela emoção e pelo significado social, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou uma sessão circense inclusiva e totalmente gratuita em parceria com o Circo Garcez. A iniciativa reuniu pessoas com deficiência (PCD), neurodivergentes e suas famílias em uma experiência cultural única, pensada para garantir acessibilidade, acolhimento e pertencimento a todos os participantes.

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília; a diretora de Proteção Social Especial, Poliana Miranda; a diretora de Inclusão, Acessibilidade e Direitos Humanos, Lidiane Silva, e a articuladora do Selo Unicef do município de Porto Velho, Marília Falcão, participaram da sessão especial inclusiva no Circo Garcez.

O espetáculo foi especialmente adaptado para atender às necessidades do público. Entre os recursos de acessibilidade disponibilizados estavam o som ajustado para evitar sobrecarga sensorial, um espaço lúdico de regulação para pessoas com necessidades sensoriais específicas e, no palco, uma intérprete de Libras acompanhando cada momento da apresentação, tornando o circo um espaço verdadeiramente inclusivo e participativo.

Mais do que um espetáculo acessível, a sessão foi um encontro de comunidade. Pessoas com e sem deficiência compartilharam o mesmo espaço, as mesmas emoções e a mesma alegria — traduzindo, na prática, o que é a inclusão efetiva. O evento reforçou o compromisso da gestão municipal em tornar a cultura e o lazer cada vez mais acessíveis e disponíveis para toda a população porto-velhense.

A presença da intérprete de Libras em cena durante todo o espetáculo foi um dos pontos mais simbólicos da ação. Ao traduzir cada número circense para a Língua Brasileira de Sinais, a iniciativa demonstrou que a acessibilidade não é um complemento, mas parte central da experiência cultural. A medida reforça os avanços das políticas públicas de inclusão implementadas pela atual gestão do município.

A sessão não foi destinada apenas às pessoas neurodivergentes, mas também às pessoas com outras deficiências. Graziela Dantas, intérprete de Libras e responsável pela tradução do espetáculo durante a sessão especial inclusiva, levou ao circo o marido, Rafael Guimarães, que é surdo.

“Uma iniciativa maravilhosa da Prefeitura. Promover oportunidades de diversão e lazer, assim como tantas outras ações das quais minha família já participou, voltadas às pessoas com deficiência, demonstra que a gestão municipal realmente está preocupada com essa população”.

Jéssica Alves Lima, de 26 anos, é uma pessoa com Síndrome de Down. Após o falecimento de sua mãe, passou a ser criada pela tia, Marilena da Silva, de 33 anos. Moradoras do bairro Nova Porto Velho, elas participaram da sessão especial inclusiva promovida pela Prefeitura em parceria com o Circo Garcez.

“Foi uma oportunidade única, que não poderíamos perder. É uma atitude maravilhosa da Prefeitura de Porto Velho proporcionar uma opção de lazer diferenciada para as pessoas com deficiência. A Prefeitura tem demonstrado, por meio de ações como essa, que realmente está comprometida em oferecer atenção especial e promover a inclusão desse público”, destacou Marilena da Silva.

Políticas de inclusão como prioridade de gestão

Espetáculo foi especialmente adaptado para atender às necessidades do público

“A ação é resultado do fortalecimento das políticas de inclusão no município de Porto Velho, conduzidas pelo prefeito Léo Moraes e pelos secretários responsáveis pela pasta. A parceria com o Circo Garcez é um exemplo de como o poder público e a iniciativa privada podem se unir para construir uma cidade mais justa, acessível e solidária, uma cidade onde todos têm espaço para participar”, disse a diretora de Inclusão da Semias, Lidiane Silva.

O Circo Garcez foi reconhecido pelo compromisso social demonstrado ao abraçar a proposta de inclusão e adaptar sua estrutura para receber o público com deficiência. A sensibilidade da companhia em integrar a acessibilidade ao espetáculo aponta para um caminho que pode e deve ser seguido por outros equipamentos culturais e de entretenimento da região.

“Mais do que uma ação pontual, a sessão inclusiva do Circo Garcez sinaliza um horizonte de transformação. A Semias reafirma o compromisso de ampliar iniciativas como essa, entendendo que a inclusão verdadeira acontece quando todos podem viver juntos os mesmos momentos com respeito, acessibilidade e alegria. Que este evento seja o começo de uma nova rotina em Porto Velho”, disse o secretário da Semias, Paulo Afonso.

Para o prefeito Léo Moraes, “a parceria entre o poder público, as instituições especializadas e o setor cultural demonstra que a inclusão se fortalece quando diferentes atores da sociedade atuam de forma conjunta para ampliar oportunidades e assegurar o pleno exercício da cidadania.”

“Minha gratidão ao prefeito Léo Moraes, ao secretário Paulo Afonso e à adjunta Tércia Marília, que fortalecem diariamente as políticas de inclusão em nosso município e acreditam que uma cidade melhor é aquela onde todos têm espaço para participar”, completou a diretora de Inclusão, Acessibilidade e Direitos Humanos da Semias, Lidiane Silva.