Farmapub facilita consulta de medicamentos disponíveis na rede municipal

Por Jhon Silva

Publicada em 27/07/2026 às 16h42

Antes mesmo de sair de casa, o morador de Porto Velho já pode verificar se o medicamento de que precisa está disponível na rede municipal de saúde. A consulta é feita pelo Farmapub, ferramenta digital da Prefeitura de Porto Velho, desenvolvida para tornar o acesso aos medicamentos mais rápido, prático e transparente.

Disponível por meio da plataforma PVH+, o sistema permite pesquisar o medicamento pelo nome genérico, consultar o estoque atualizado em tempo real e verificar em quais unidades de saúde da capital o produto está disponível, além da quantidade existente em cada local.

A ferramenta também reúne informações sobre os medicamentos padronizados pela Rede Municipal de Saúde, conforme a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), orientando os usuários sobre os itens disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a consulta antecipada, a população evita deslocamentos desnecessários, economiza tempo e consegue planejar melhor a retirada dos medicamentos, tornando o atendimento mais ágil tanto para os pacientes quanto para as equipes das unidades de saúde.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a ferramenta representa mais praticidade para quem depende da assistência farmacêutica. "O Farmapub aproxima o cidadão da informação e facilita o acesso aos medicamentos disponíveis na rede municipal, oferecendo mais comodidade e eficiência no atendimento."

População evita deslocamentos desnecessários, economiza tempo e consegue planejar melhor a retirada dos medicamentos

O prefeito Léo Moraes afirmou que a tecnologia tem sido uma aliada na melhoria dos serviços públicos. “Nosso objetivo é usar a inovação para facilitar a vida da população, garantindo mais transparência, agilidade e qualidade no atendimento da saúde municipal.”

Como acessar o Farmapub

O serviço está disponível pelos seguintes canais:

PVH+ Web: https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/

Aplicativo PVH+: disponível gratuitamente para Android e iOS.

WhatsApp com IA: atendimento automatizado com direcionamento aos serviços municipais.

Acesso direto ao Farmapub: https://farmapub.portovelho.ro.gov.br/

O que é possível consultar?

Estoque de medicamentos em tempo real;

Pesquisa pelo nome genérico do medicamento;

Quantidade disponível em cada unidade de saúde da capital;

Localização das farmácias da rede municipal;

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).