Porto Velho consolida protagonismo na pesca esportiva 

Por Jhon Silva

Publicada em 27/07/2026 às 16h27

Nos últimos dias, Porto Velho viveu uma série de ações voltadas ao fortalecimento do turismo de natureza, da pesca esportiva e da valorização do patrimônio histórico e ambiental. A programação reuniu especialistas, representantes do Governo Federal, empresários, pescadores e instituições públicas em uma agenda que reforçou o potencial da capital rondoniense como um dos principais destinos turísticos da Amazônia.

O primeiro grande momento foi a realização do 1º Fórum Amazônico de Pesca Esportiva, que reuniu representantes do setor para debater políticas públicas, preservação ambiental, geração de emprego e renda e estratégias para transformar Porto Velho em referência nacional na modalidade. O encontro contou com a participação do analista técnico do Ministério do Turismo, Humberto Pires, e da superintendente federal do Ministério da Pesca e Aquicultura em Rondônia, Dra. Raica Esteves Xavier Meante.

Na sequência, Solenidade de Outorga das Comendas Rio Madeira e Mário de Andrade, homenageando pessoas e instituições que contribuem para o fortalecimento do turismo, da cultura e da identidade do município.

Durante a cerimônia também foi lançado o Manual da Pesca Esportiva, um material elaborado para orientar pescadores, operadores turísticos e visitantes sobre a prática responsável da atividade, incentivando a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável do setor.

Augusto Lira conheceu de perto os atrativos naturais e participou de atividades voltadas à pesca esportiva

Outro marco da programação foi a apresentação dos selos oficiais "Porto Velho: Capital da Pesca Esportiva" e "Porto Velho: Capital do Turismo de Observação de Aves", iniciativas que reforçam a identidade turística do município e ampliam sua divulgação para visitantes de diferentes regiões do país e do exterior.

A sequência de ações demonstra uma estratégia de valorização do Rio Madeira e das riquezas naturais da capital, transformando a pesca esportiva em uma ferramenta de desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e fortalecimento do turismo sustentável.

Porto Velho recebeu a visita do secretário nacional de Políticas de Turismo, Augusto Lira da Rocha, que segue cumprindo compromissos no município. Durante a programação, ele conheceu de perto os atrativos naturais, os projetos desenvolvidos pela Prefeitura e participou de atividades voltadas à pesca esportiva, levando a experiência e o potencial da capital rondoniense para o cenário nacional.

Léo Moraes afirmou que a cidade vive um momento histórico de valorização de suas potencialidades

O secretário nacional de Políticas de Turismo, Augusto Lira da Rocha, ressaltou que Porto Velho reúne características únicas e possui potencial para se consolidar como um dos grandes destinos de turismo de natureza do Brasil. "Aqui tem um patrimônio natural extraordinário e um trabalho que une preservação, turismo e desenvolvimento. Essa experiência precisa ser conhecida em todo o país."

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, disse que as ações realizadas fazem parte de um planejamento para posicionar Porto Velho entre os principais destinos turísticos da Amazônia. "Estamos estruturando produtos turísticos, valorizando nossa história e nossos rios para que Porto Velho seja reconhecida cada vez mais como um destino de natureza, cultura e pesca esportiva."

O prefeito Léo Moraes afirmou que a cidade vive um momento histórico de valorização de suas potencialidades e que o objetivo é fazer com que a capital seja conhecida nacional e internacionalmente por suas riquezas naturais. "Estamos mostrando ao Brasil aquilo que Porto Velho sempre teve de mais valioso: o Rio Madeira, nossa biodiversidade e o potencial da pesca esportiva. Quando recebemos representantes do Governo Federal e eles conhecem essa realidade de perto, levamos o nome da nossa cidade para todo o país e abrimos novas oportunidades para o turismo, para a economia e para a nossa população."

Neste sábado (25), o prefeito Léo Moraes esteve acompanhando Augusto Lira durante uma pesca no distrito de Jaci-Paraná.

Acompanhe aqui o manual da pesca.