Prefeitura de Porto Velho avança na escolha de nova sede temporária da USF Caladinho e divulga resultado preliminar

Por Taiana Mendonça

Publicada em 27/07/2026 às 16h08

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), avançou em mais uma etapa do processo de reestruturação da Unidade de Saúde da Família (USF) Caladinho. Foi publicado o resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 123/2026/SEMUSA-DIAC, que trata da prospecção de imóvel para locação da futura sede temporária da unidade.

A iniciativa faz parte do planejamento da gestão municipal para assegurar a continuidade dos atendimentos durante a reforma e ampliação da USF Caladinho, garantindo mais conforto, segurança e qualidade tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde.

O imóvel a ser selecionado deverá possuir área mínima de 400 metros quadrados e estrutura adequada para funcionamento de consultórios médicos, de enfermagem e odontológicos, sala de vacinação, farmácia, recepção e setores administrativos. A proposta é instalar a unidade em um espaço exclusivo, localizado na área de abrangência da USF, que contempla os bairros Caladinho, Castanheira e Conceição.

Desde março de 2025, os atendimentos da população vêm sendo realizados de forma compartilhada na Unidade de Saúde Manoel Amorim de Matos. Com o avanço do processo de locação, a Prefeitura se aproxima da instalação da nova sede temporária, permitindo que a reforma da unidade aconteça sem prejuízo à assistência prestada aos moradores.

O prefeito Léo Moraes destacou que o investimento demonstra o compromisso da gestão em modernizar a rede municipal de saúde sem interromper os serviços essenciais."Estamos investindo na recuperação e modernização das unidades de saúde sem deixar a população desassistida. Primeiro garantimos a continuidade dos atendimentos em outra estrutura e, agora, avançamos para a seleção de um espaço exclusivo para a USF Caladinho. É mais uma medida que demonstra nosso compromisso em oferecer um serviço digno, humanizado e acessível para a comunidade", afirmou o prefeito.

Fase de análise técnica

O resultado preliminar publicado refere-se ao recebimento das propostas apresentadas dentro do prazo estabelecido pelo edital. Nesta nova etapa, a documentação segue para análise técnica do Departamento de Atenção Básica (DAB/Semusa), que avaliará se o imóvel atende aos critérios técnicos, sanitários e de acessibilidade previstos no chamamento público.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que o processo representa mais um avanço no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. "Nosso compromisso é garantir que a população continue sendo atendida com qualidade. A locação de um imóvel exclusivo e adequado permitirá oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes, enquanto avançamos nas etapas que antecedem a reforma e ampliação da sede da USF Caladinho", destacou a secretária.

Após a conclusão da análise técnica, o resultado final do chamamento, com a definição do imóvel selecionado para locação, será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia e no portal oficial da Prefeitura de Porto Velho.