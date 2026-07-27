Nova UBS Pedacinho de Chão marca avanço voltado a saúde de Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 27/07/2026 às 16h32

A espera chegou ao fim. Depois de anos convivendo com uma estrutura limitada e sem as condições adequadas para atender a população, os moradores de Porto Velho pasa contar com uma nova realidade na saúde pública. A Prefeitura concluiu a entrega da nova Unidade Básica de Saúde Pedacinho de Chão, um espaço moderno, amplo e preparado para oferecer mais dignidade aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

A antiga unidade deu lugar a uma estrutura completamente renovada, que agora tem o dobro do tamanho e foi planejada para atender as necessidades da comunidade. São 10 consultórios, salas de procedimento, triagem, laboratório, observação, brinquedoteca e espaços destinados ao atendimento humanizado de pré-natal, exames preventivos e diversos outros serviços essenciais da atenção básica.

Mais do que uma obra, a nova UBS representa um investimento na qualidade de vida das famílias que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). O ambiente foi pensado para proporcionar acolhimento, conforto e eficiência, tornando a experiência dos usuários mais segura e humanizada.

"O que entregamos hoje vai muito além de um prédio novo. Estamos devolvendo dignidade às pessoas que utilizam a saúde pública todos os dias. Quem conheceu a antiga estrutura sabe o quanto essa transformação era necessária. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas seguimos construindo uma nova realidade para a saúde de Porto Velho, com investimentos que chegam onde a população mais precisa", destacou o prefeito Léo Moraes.

A obra também contou com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Chrisóstomo, cuja contribuição foi fundamental para viabilizar a transformação da unidade e fortalecer os investimentos na saúde pública do município.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a nova UBS representa um avanço importante na qualidade da assistência oferecida aos moradores.

“Essa unidade foi planejada para acolher as pessoas com mais conforto, segurança e respeito. Além de uma estrutura moderna e equipada, entregamos um ambiente preparado para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, garantindo melhores condições para pacientes e profissionais de saúde.”

A entrega da UBS Pedacinho de Chão reforça o compromisso da gestão municipal com a reestruturação da rede pública de saúde. Em apenas um ano e meio de administração, esta já é a oitava obra entregue ou totalmente revitalizada na área da saúde. Entre os avanços recentes estão a inauguração do Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré (Creami), a reativação da Unidade de Saúde Três Marias, que permaneceu cerca de 15 anos sem funcionamento, e um marco histórico para Porto Velho: a aquisição do primeiro hospital municipal da capital.

Os investimentos refletem uma gestão que reconhece que ainda há desafios a superar, mas que segue avançando com planejamento, responsabilidade e compromisso para oferecer uma saúde pública mais acessível, eficiente e humanizada para toda a população.