Porto Velho lidera o agronegócio de Rondônia e Agrotec 2026 será a vitrine da força produtiva do município

Por Jean Carla Costa

Publicada em 27/07/2026 às 17h01

Porto Velho reafirma sua liderança no agronegócio de Rondônia ao ocupar o 1º lugar no ranking estadual do Valor Adicionado Bruto (VAB) Agropecuário, com R$ 4,2 bilhões movimentados pela produção rural. O levantamento, elaborado pela Agro Brasil Fazendas, com base em dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Produto Interno Bruto dos Municípios, Produção Agrícola Municipal (PAM) e Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), evidencia a força da capital na pecuária, soja, milho, café e mandioca.

Esse protagonismo será apresentado durante a 2ª Agrotec 2026, que acontece de 26 a 30 de agosto, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), a feira reunirá produtores rurais, empresas, instituições e a comunidade em uma programação voltada ao agronegócio, à agricultura familiar, à tecnologia e à inovação.

"Esse resultado mostra que investir no produtor rural gera desenvolvimento. A Agrotec vai apresentar ao estado toda a força do agro de Porto Velho", afirmou o prefeito Léo Moraes.

Durante a feira, a Prefeitura apresentará programas que vêm impulsionando o crescimento da produção rural, entre eles o Porteira Adentro, que leva mecanização às propriedades; o Transporte da Produção, responsável por facilitar o escoamento da agricultura familiar; o Transporte de Calcário, que contribui para o aumento da produtividade; a assistência técnica aos produtores de mel; além do trabalho desenvolvido pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que fortalece a agroindústria local e amplia o acesso dos produtos de origem animal ao mercado com segurança e qualidade. A Agrotec também contará com exposições, palestras, rodadas de negócios, demonstrações tecnológicas e espaços dedicados à inovação no campo.

Para o secretário municipal de Agricultura, Douglas Bener, o reconhecimento alcançado por Porto Velho é resultado de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da produção rural. "Liderar o ranking do VAB Agropecuário demonstra que os investimentos da Prefeitura estão gerando resultados concretos. A Agrotec 2026 será o momento de apresentar essas políticas públicas, aproximar o produtor das novas tecnologias e mostrar que Porto Velho é referência em desenvolvimento agropecuário na Amazônia".