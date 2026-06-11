Laerte Gomes destaca fortalecimento do setor produtivo durante entrega de colheitadeira em Nova Brasilândia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/06/2026 às 14h21

A entrega de uma colheitadeira em Nova Brasilândia d’Oeste foi apresentada pelo deputado estadual Laerte Gomes como uma ação voltada ao fortalecimento do setor produtivo rural em Rondônia. O investimento em mecanização foi destacado no contexto da ampliação da produção agrícola e do apoio à agricultura familiar e aos médios produtores rurais.

Segundo Laerte Gomes, iniciativas dessa natureza demonstram a importância da atuação conjunta entre parlamentares, prefeitos, vereadores, associações e lideranças locais. Para o deputado, essa articulação contribui para a busca de soluções concretas voltadas ao desenvolvimento dos municípios.

A mecanização agrícola foi apontada como um instrumento fundamental para ampliar a capacidade produtiva no campo. No cenário agrícola brasileiro, conforme o texto de origem, investimentos desse tipo ganham relevância diante da necessidade de fortalecer produtores rurais e ampliar as condições de trabalho no setor.

A ação em Nova Brasilândia d’Oeste integra, segundo o material divulgado, o conjunto de iniciativas realizadas por Laerte Gomes em diferentes municípios do estado. O parlamentar associa essas entregas ao compromisso com o setor produtivo rural, apontado como uma das principais bases da economia rondoniense.

Laerte Gomes também relacionou o apoio à produção rural à geração de desenvolvimento, renda e oportunidades para a população. A entrega da colheitadeira, conforme o texto, foi tratada como parte dessa estratégia de investimentos direcionados ao campo.