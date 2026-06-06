Irã diz ter disparado contra navios em Ormuz; EUA afirmam ter interceptado mísseis no Kuwait e no Bahrein

Por G1

Publicada em 06/06/2026 às 09h41

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou, neste sábado (6), ter disparado contra quatro petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz sem autorização iraniana. Além disso, o país afirmou ter atacado bases militares americanas na região com mísseis em retaliação aos bombardeios dos EUA.

Em comunicado, o grupo declarou que os Estados Unidos serão responsáveis pelas consequências de um eventual fechamento completo do Estreito de Ormuz para as exportações energéticas da região caso continuem as ações que Teerã classificou como "provocações" ou "ingerências" norte-americanas.

Segundo a Reuters, também neste sábado (6), as forças norte-americanas atacaram instalações de radar costeiras do Irã após derrubarem drones lançados por Teerã em direção ao Estreito de Ormuz.